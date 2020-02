VOĽBY 2020 Študentská rada vysokých škôl vyzvala študentov k účasti na voľbách

"Politické subjekty, ktoré nerešpektujú akademické slobody, spochybňujú hodnotu vzdelávania a výskumu, a nie sú ochotné viesť dialóg, nepredstavujú pre nás riešenie našich problémov," uviedla Petriková. Mladí voliči dlhodobo patria medzi najmenej zastúpené skupiny pri voľbách. ŠRVŠ pripomenula, že je to práve ich budúcnosť, o ktorej sa vo voľbách rozhoduje.

"To, ktorým smerom sa Slovensko vydá, nám napriek zdaniu nie je ľahostajné, a preto pozorne sledujeme, aké kroky navrhujú jednotlivé strany v oblasti vzdelávania a vedy, keďže tieto považujeme za kľúčové pre úspech a ďalší rozvoj Slovenska," uvádza sa vo výzve ŠRVŠ. Ako dodala, očakáva, že nová vláda bude v tomto duchu vytvárať na Slovensku prostredie, v ktorom budú chcieť zostať žiť, študovať, pracovať a rozvíjať krajinu.

ŠRVŠ tvrdí, že štát by za žiadnych okolností nemal zasahovať do akademických slobôd jednotlivých vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. Všetci študenti by mali mať možnosť získať vzdelanie v programe podľa ich slobodného rozhodnutia. "Na to, aby sa zlepšovalo naše školstvo a veda, bude potrebný celospoločenský dialóg, ktorý bude možný len vtedy, keď všetky strany budú pripravené počúvať a hľadať kompromisy pre dobro celej spoločnosti," uvádza sa vo výzve ŠRVŠ.

Podľa nej je ťažké si predstaviť, že niekto bez jasnej stratégie, plánu a programu bude schopný posunúť školstvo dopredu. "O to viac, ak ide o politické subjekty, ktoré nerešpektujú akademické slobody, spochybňujú hodnotu vzdelávania a výskumu, a nie sú ochotné viesť dialóg," dodala ŠRVŠ.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.