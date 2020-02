VOĽBY 2020 Érsek očakáva pozitívne výsledky volieb: Prezradil, s kým by strana nešla do vládnej koalície

BRATISLAVA - Ak by Most-Híd neuspel vo voľbách, bol by to neúspech všetkých Maďarov žijúcich na Slovensku, tvrdí volebný líder strany a minister dopravy Árpád Érsek. V rozhovore uviedol, že očakáva pozitívne výsledky volieb. Doplnil, že podmienkou pre vstup do vlády by pre Most-Híd bola zmena zákona o štátnom občianstve. Strana by podľa jeho slov nešla do vládnej koalície so Smerom-SD, ĽSNS a ani OĽaNO.

Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?



Prioritne ide o zdravotníctvo, školstvo, justíciu a dopravu. Sú to témy, ktoré rezonujú.Reforma bola dobrá, a preto som na zasadnutí vlády ostro kritizoval, že ju premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nepustil do Národnej rady SR. Stojím si za tým, že reforma je opodstatnená. Jej súčasťou je aj povinnosť očkovania, ktorá sa ukazuje byť aktuálna. Ďalšia vláda bude mať na stole pripravenú reformu a rozhodne, či ju posunie do parlamentu alebo vynoví.Reformy začali za našej éry, začala ju exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, pokračuje v nich minister Gábor Gál. Reformy sú čitateľné a potrebné, napríklad spresnenie podmienok, kedy môžete odvolať sudcu. Každý občan tejto republiky musí mať vymožiteľnosť práva. Keď je presvedčený o tom, že je v práve, musí sa dostať pred spravodlivý súd, ktorý bude konať bez zbytočných prieťahov. Sme presvedčení o tom, že pre demokraciu je potrebné nezávislé súdnictvo, prokuratúra a polícia.

Árpád Érsek Zdroj: TASR/Jaroslav Novák



Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva?

Učitelia by mali byť na svoje špecifické povolanie kvalitne pripravení, musia byť adekvátne zaplatení a vtedy môžu plniť svoje poslanie. K tomu smerujeme. Sú však aj takí učitelia, ktorí na to nemajú. Sú aj takí, ktorí sú veľmi dobrí a na základe toho ich treba ohodnotiť. Veľmi dôležitá je najmä predškolská výchova. Presadili sme, že rok pred nástupom do školy musí dieťa chodiť povinne do škôlky. Deti musia byť pripravené na to, aby sa od prvého ročníka mohli venovať štúdiu.



Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?

Politici si musia vstúpiť do svedomia, pretože posledné štyri roky nebolo fungovanie parlamentu dobrou vizitkou smerom k verejnosti. Keď nejdeme vzorom ľuďom, myslia si, že sa môže všetko, lebo tak je to aj v parlamente. Každý politik by si mal vstúpiť do svedomia. Keď niečím argumentuje, nech sú to potvrdené informácie, ktoré sú relevantné. Ak chceme slušné Slovensko, musíme sa k sebe slušne správať. Aj v politike. Potom vyšleme dobrý signál medzi mladých ľudí. A na druhej strane, musíme zlepšiť vzdelávanie a povedomie o našej minulosti. Kto nepozná svoju históriu, z ktorej sa nepoučí, tak si myslí, že najrýchlejšie dosiahne veci cez extrémizmus.



Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?

Daňové úpravy sú potrebné k tomu, aby ľudia na konci mesiaca vedeli povedať, koľko im ostane v peňaženke. A vy si potom vyberiete, čo s peniazmi urobíte. Nie som stotožnený so všelijakými úľavami, ktoré vedú k nezodpovednému správaniu. V prvom rade odmietam to, čo zaťažuje štátny rozpočet.



Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?

Jednoznačne áno. Plňme ciele, ktoré ešte nikto nespochybnil. Chceme byť medzi silnými štátmi EÚ. Od EÚ dostávame obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré využívame v operačných programoch. Preto máme voči spoločnej Európe aj záväzky. Musíme sa prihlásiť k EÚ, nie je dôvod na zmenu, ktorá by nám všetkým uškodila.

Árpád Érsek Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?

Zmena zákona o štátnom občianstve. Je nezmyslom, že keď požiadate o české občianstvo, stratíte slovenské. Jedna z našich podmienok je, aby sa vrátilo pôvodné znenie zákona. Bolo to šité horúcou ihlou a proti Maďarom. Doplatilo na to vyše 3200 ľudí, ktorí zbytočne stratili slovenské občianstvo. Netýka sa to len Maďarov. Dnes sú to najmä Česi a Nemci. Keď sa budeme po voľbách rozprávať o tom, s kým pôjdeme do vlády, musíme si tiež porovnať programy a nájsť v nich prieniky, ktoré nás spájajú a sú v prospech občanov.



O aké ministerstvá by ste v prípade vstupu do vládnej koalície mali záujem?

To je hypotetická otázka. Ministerstvo dopravy je rozhodujúce, strategické ministerstvo. Pre Maďarov a regióny, ktoré reprezentujeme, je tiež dôležité poľnohospodárstvo, pretože na juhu sa robí poľnohospodárska výroba. O niektoré zo strategických ministerstiev by sme mohli mať záujem.



Čo budete považovať za úspech vo voľbách?

Som lídrom, preto chcem dosiahnuť cieľ dostať sa do parlamentu.



Čo budete považovať za neúspech?

Neúspechom bude, keď sa nedostaneme do parlamentu. Neúspechom pre Slovensko bude, ak v parlamente nebude demokratická a proeurópska strana, ktorá reprezentuje Maďarov a ostatné menšiny.



Váš predseda Béla Bugár už pripustil, že by do vlády so Smerom-SD nešiel, nakoľko to odmieta strana Šanca, s ktorou ste sa spojili. Potvrdzujete to?

Viem to potvrdiť. V poslednom čase sa veľmi dostávajú na povrch staré veci. Táto cesta pre nás nie je priechodná.



Ani Smer-SD bez Roberta Fica nie je pre vás priechodný?

Zatiaľ je tam Fico, nehovorme bez.



Do vlády by ste nešli ani s OĽaNO, ako uviedol váš predseda? A ani s ĽSNS?

Ani s OĽaNO, lebo s Igorom Matovičom sa nedá spolupracovať. Čo sa týka ĽSNS, ich rétorika nám nevyhovuje, sú proti menšinám, či už ide o Rómov alebo iných, to je v rozpore s našimi hodnotami, s nimi určite nie.



Ak by sa Most-Híd nedostal do parlamentu, aký by to malo vplyv na maďarskú menšinu na Slovensku a slovensko-maďarské vzťahy?

Negatívny. My sme mostom medzi väčšinovými a menšinovými národmi. Chceme dosiahnuť to, aby nikto nemal obavy, že je o niečo ukrátený, keď je inej národnosti. Tieto naše hodnoty sú dôležité pre budúcnosť našich detí, pre spolužitie medzi Maďarmi a Slovákmi, ktoré musí byť bez konfliktov, napätia a nacionalizmu.



Bude pre vás výsledok, keď sa žiadna maďarská strana nedostane do parlamentu, momentom, aby sa urobila červená čiara, a začala sa tvoriť nová reprezentácia Maďarov v slovenskej politike?

Je to na zváženie. Neúspech vo voľbách bude neúspechom všetkých Maďarov žijúcich na Slovensku a bude našou zodpovednosťou sa s tým popasovať. Pravdou však je to, že my sme sa o dohodu snažili, lenže druhá strana bola proti.