VOĽBY 2020 Volebná noc v strane Smer-SD Peter Pellegrini gratuloval víťazovi volieb: Už je to jasné

vládna strana Smer sa už tradične počas volebnej noci sústredí vo svojej centrále na Súmračnej ulici v Bratislave

centrála Smeru je v pozorností viacerých médií aj kvôli výrazne nižším preferenciám oproti minulosti

na volebnú noc prišiel aj nový líder kandidátky a súčasný premiér Peter Pellegrini

volebné miestnosti sa zatvoria neskôr. Dôvodom sú úmrtia vo volebných miestnostiach. Šancu voliť máte až do 23:00.

priebežné vysledky sa dajú očakávať s príchodom prvého marcového dňa, teda po polnoci. Sledovať ich môžete na tomto odkaze

Peter Pellegrini reagoval na výsledky prvého exit pollu s viditeľným sklamaním

Premiér na brífingu o pol tretej ráno priznal porážku a pogratuloval víťazovi volieb. Podľa neho sa na predbežných výsledkoch už nič nezmení.

ONLINE

02:59 Brífingom kandidáti Smeru oficiálne ukončili volebnú noc. K výsledkom sa vyjadria až neskôr ráno, keď budú oficiálne. Platí, že tlačová beseda so všetkými členmi vedenia Smeru sa odohrá o 15:00 v nedeľu. Pellegrini poďakoval za hlasy od voličov, výsledok považuje za lepší, než aký naznačovali exit polly a je s ním spokojnejší. Premiér pogratuloval víťazovi volieb Igorovi Matovičovi. Podotkol, že Matovič je vynikajúci v politickom marketingu, no to neznamená, že vie, aké je to byť premiér. Doteraz to zistili šiesti ľudia, je však možné, že Igor Matovič bude číslo 7 medzi premiérmi Slovenskej republiky.

02:30 Tu si môžete pozrieť celý brífing lídrov strany k predbežným volebným výsledkom.

01:59 Aktuálne je spočítaných 43,11 percenta. Podľa aktuálnych výsledkov by bol rozdiel medzi prvým OĽaNO a Smerom cca 4 %. OĽaNO vedie s 24% Smer má 20%. Do parlamentu by sa okrem nich dostali už len tri strany - tesne Za Ľudí s 5,04% a Sme Rodina s ĽSNS - obe s viac ako 8,5 %. S predbežnými výsledkami ale zamieša Bratislava. Tam ide spočítavanie zápisníc najpomalšie.

01:48 Ďalší brífing k predbežným výsledkom volieb je ohlásený na cca 03:00. Novinári si krátia čas energetickými nápojmi, kávou, sledovaním volebného štúdia a dojedaním rezňov.

Zdroj: jh

01:30 Tu je vyjadrenie Petra Pellegriniho pri brífingu "ozdobené" aj hlasom z ulice.

00:41 Krátko po pol jednej sa dostavili podpredsedovia strany Peter Žiga, Richard Raši, Juraj Blanár a volebný líder a zároveň podpredseda Peter Pellegrini na očakávaný brífing k prvým zverejneným oficiálnym čiastkovým výsledkom a výsledkom exit pollov. Pellegrini povedal, že ak sa výsledky potvrdia, bude sklamaný, pretože sociálna demokracia si zaslúži viac ako 15 % hlasov. Sú však vďační za každý hlas a Pellegrini rád osobne pogratuluje víťazovi. Zároveň je pripravený po takomto výsledku položiť svoju funkciu podpredsedu strany. Zvyšní podpredsedovia sa k tomu vyjadria až na tlačovke v nedeľu poobede. Na nej by mal byť prítomný aj predseda strany Róbert Fico, ktorý na brífingu po polnoci chýbal. Hneď na začiatku brífingu skočil do reči premiérovi "hlas ulice", ktorý cez otvorené okno na Súmračnej zakričal: "Pelle do basy."

Zdroj: jh

00:08 Vyzerá to tak, že vedenie strany Smer čaká na väčšie množstvo spočítaných hlasov. V centrále sa naďalej čaká na brífing. Novinári sú narozdiel od iných straníckych centrál trvalo a nepriepustne oddelení od členov a sympatizantov strany.

23:45 Podľa výsledkov exit pollov to vyzerá na výrazný prepad preferencií strany Smer-SD. Rozdiel medzi "víťazným" OĽaNO a Smerom je podľa nich na úrovni cca 10 percent. Zatiaľ zrátané hlasy to ukazujú na vyrovnanejšiu bitku o prvenstvo, no zrátaných je úplné minimum hlasov (0,2 %).

Zdroj: štatistický urad Sr

23:32 V centrále Smeru sa čaká na brífing niekoho z vedenia. Kto to bude a kedy príde, zatiaľ nikto nevie.

Zdroj: jh

23:12 Ministerka vnútra Denisa Saková sa pri príchode do centrály na Súmračnej nechcela veľmi vyjadrovať. Keď prišla, výsledky exit pollov ešte neboli oficiálne potvrdené, no čo-to už tušila: "Výsledky príjmem s pokorou."

22:49 Krátko po predsedovi strany prišiel aj stále aktuálny premiér Peter Pellegrini. "Ak sa potvrdia takéto výsledky (výsledky exit pollov), som sklamaný."

22:41 Róbert Fico predseda strany prišiel na Súmračnú a vyhol sa novinárom, vošiel zadným vchodom a bezslova odišiel.

22:34 Pred centrálou na Súmračnej čaká na kandidátov SMERU aj Martin Daňo.

22:29 Pred centrálu Smeru niekto prišiel a zapálil dve sviečky...

Zdroj: jh

22:18 Dorazil aj Ľuboš Hlina. Pritomných novinárov pozdravil: “Česť práci”

22:08 Dorazili Martin Glváč a minister financii Kamenický. Rozprávať sa im veľmi nechcelo.

21:35 Do volebnej centrály ako prvý prišiel Peter Žiga. K šanciam strany vo voľbách sa vyjadrovať nechcel. Chodiť skôr ako ostatní kolegovia je jeho "rituál"

21:08 Ako prvý by mal do centrály prísť premiér Pellegrini. V priestoroch vyhradených pre novinárov je pokoj. Novinári si chystajú techniku, robia prvé vstupy a čas si krátia návštevou bufetového stola, ktorý je toho roku celkom bohatý. To vo volebnej centrále Smeru-SD nebýva zvykom.

Zdroj: jh

20:58 Včera kandidáti do NR SR zo Smeru-SD vo veľkom zdieľali správu z agentúry Reuters, ktorá varovala pred možným prílevom migrantov z Turecka. Správu využili na burcovanie potenciálnych voličov, aby sa zdieľaním pokúsili "zachrániť Slovensko".

​20:47 Richard Raši podpredseda vlády pre investície a informatizáciu odvolil pred obedom v Košiciach aj s rodinou. Na videu na sociálnych sieťach vyzýval ľudí, aby išli voliť.

Zdroj: FB / Richard Raši

20:25 Krátky brífing a informácie pre novinárov od hovorcu strany Jána Mažgúta. Vzhľadom na posun v uzatvorení volebných miestností treba očakávať, že aj prvé vyjadrenia predstaviteľov strany prídu až potom.

Zdroj: jh

20:08 Smer-SD otvoril brány centrály novinárom. Záujem bol veľký. V prvých minútach na miesto dorazilo veľké MPV Caravella, ktorú v minulosti často využíval predseda strany. Prišlo však len auto s ochrankou. Predseda by mal prísť až po desiatej.

Zdroj: jh

20:01 Juraj Blanár, č. 5 na kandidátke Smeru-SD, volil v rodnej obci Trnové. Voliť bol spoločne so synom. Pred návštevou volebnej miestnosti si bol zabehať. Zabehol viac než 10 kilometrov v slušnom tempe. Pred ním bežeckú trať navštívil medveď. Blanár odfotil jeho stopy a fotografiu zverejnil na svojom FB profile.

Zdroj: FB / Juraj Blanar Zdroj: FB / Juraj Blanar Zdroj: FB / Juraj Blanar

19:58 Predseda strany Smer-SD odovzdal svoj hlas vo volebnej miestnosti v obci Dubová blízko Modry. Neďaleko Dubovej mal program. V statuse na svojom Facebooku poďakoval prítomným za milé privítanie a povzbudivé slová.

Zdroj: FB / Robert Fico

19:55 Premiér a zároveň volebný líder strany Smer-SD volil doobeda v Banskej Bystrici. Peter Pellegrini odvolil na Základnej škole Jána Bakossa v Banskej Bystrici spoločne s rodinou. "Je to deň demokracie, je to výdobytok slobody, keď ľudia verejne vyjadria svoj názor. Teším sa, že som musel stáť v dlhom rade, aspoň teraz dopoludnia je veľký záujem o voľby, boli tam ľudia rôznych vekových kategórií. Želám si, aby prehovorili všetky regióny Slovenska, aby záujem nebol len v niektorých častiach krajiny a aby výška volebnej účasti bola rovnaká od východu cez stred až po západ Slovenska," zdôraznil premiér s tým, že vtedy budú pre neho výsledky volieb relevantné.

Pellegrini tiež pripomenul, že v týchto dňoch je to sto rokov, čo bola prijatá novela ústavy niekdajšieho Československa, ktorá zrovnoprávnila všetkých vo volebnom práve. Voliť tak mohli aj ženy, alebo byť volené.

19:52 Už o pár minút sa oficiálne začína volebná noc v centrále Smeru-SD na Súmračnej v bratislavskom Ružinove. Sme pri tom.

Parlamentné voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Po uzavretí volebných miestností sa začnú sčítavať hlasy pre jednotlivé politické subjekty. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdalo 25 politických subjektov. Zoznam jednotlivých subjektov a kandidátne listiny strán do volieb 2020 nájdete tu.

Volebné právo môžu využiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Voľba zo zahraničia

V tohtoročných voľbách sa opäť volilo aj zo zahraničia. Oproti minulým voľbám však volilo početne viac ľudí. Celkovo za celú SR požiadalo o voľbu zo zahraničia viac ako 55 000 občanov SR, pričom cez MV SR požiadalo o voľbu zo zahraničia okolo 6 000 občanov SR.