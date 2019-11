Zúfalý krok Bugára? Do volieb pôjde s neznámou stranou: VIDEO Nechceme vládu so Smerom a ĽSNS

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA – Vládna strana Most-Híd pôjde do budúcoročných parlamentných volieb spoločne so stranou Šanca. Vyhlásili to dnes na tlačovej konferencii predseda strany Most-Híd Béla Bugár a líder strany Šanca Viliam Novotný.