Vláda schválila zrušenie diaľničných známok: Tieto autá by mali jazdiť po diaľniciach bezplatne

BRATISLAVA - Vláda v stredu schválila návrh na zrušenie zákona o diaľničnej známke s účinnosťou od 1. januára 2021. Motoristi s autami do 3,5 tony by tak mali od budúceho roka jazdiť po diaľniciach a rýchlostných cestách bezplatne. Kabinet zároveň odsúhlasil skrátené legislatívne konanie o zrušení diaľničných známok. Oba návrhy, ktoré vláda odobrila s pripomienkami, predložil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), obišiel tak ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), ktorý má uvedenú problematiku v kompetencii.

"Navrhuje sa zrušiť povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest z dôvodu nedostatočnej diaľničnej siete a zvýšenia disponibilného príjmu obyvateľstva," vyplýva z predkladacej správy k návrhu na zrušenie zákona o diaľničnej známke. Návrh nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Predpokladaný negatívny vplyv z dôvodu zrušenia povinnosti úhrady diaľničných známok dosahuje 70 miliónov eur ročne. Po odpadnutí tohto daňového výdavku možno podľa vlády predpokladať pozitívny vplyv na daňové príjmy vo výške 10 miliónov eur.

Zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby predtým inicioval predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Schválením návrhov na zrušenie diaľničných známok a na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu podmienil zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Danko si za návrh zrušiť diaľničné známky, kým nebudú dostavané diaľnice, vyslúžil tvrdú kritiku od viacerých expertov. Tí to v reakciách označili za nezmysel a zúfalú snahu získať si hlasy voličov krátko pred parlamentnými voľbami.

Zdroj: pixabay.com

"Pre ministerstvo dopravy nie je aktuálnou téma zrušenia diaľničných známok. K priebehu legislatívneho procesu sa nebudeme vyjadrovať," uviedla rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) zareagovala, že počíta s príjmami z diaľničných známok vo svojich plánoch a bez nich nie je schopná zabezpečiť prevádzku a údržbu diaľnic, investície do diaľnic v prevádzke a splácanie existujúcich investičných úverov.

"V prípade výpadku týchto príjmov musia byť nahradené inými zdrojmi - prevádzkovými dotáciami zo štátneho rozpočtu. V opačnom prípade nebude možné zabezpečiť prevádzkovú schopnosť diaľnic a ich bezpečnosť, bude ohrozená platobná schopnosť NDS a hrozí cross default (predčasné splatenie úverov) od bánk," poznamenala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Danko v utorok povedal, že sa nechce ďalej pred ľuďmi hanbiť, že štát od nich berie poplatky za diaľničné známky. Pre šéfa národniarov je to jedna z politických podmienok na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. "Je to súčasne aj moja výzva, aby sa úplne zmenili zákony, ktoré určujú výšku nielen diaľničných známok, ale aj mýta, a aby sa zmenil systém výstavby diaľnic," vyhlásil Danko. Ľudia by si podľa neho mali uvedomiť, že štát koná zodpovedne a nechce od ľudí niečo, čo si nezaslúži. Diaľnice na Slovensku podľa Danka nebudú, keď sa nezmení stavebný zákon a zákon o verejnom obstarávaní, a keď si Slovensko nepožičia niekoľko miliárd eur na ich dostavbu.

Dopravný analytik Jozef Drahovský označil Dankov nápad na zrušenie diaľničných známok za účelový predvolebný zámer. "Nakoľko diaľničné známky sa platia za používanie diaľnic a sú jedným z príjmov pre ich údržbu, ich zrušenie bude mať za následok výpadok príjmu k danému účelu," zareagoval Drahovský. "Pravdepodobným cieľom je konať čo najhoršie pre budúcu vládu, ktorá bude musieť hľadať iné zdroje na ich údržbu," dodal Drahovský, ktorý je vo voľbách kandidátom za stranu Sloboda a Solidarita (SaS).