Koalícia PS/Spolu podala dva podnety na Pentu, smerujú tak k začatiu daňovej kontroly

Smerujú tak k začatiu daňovej kontroly a dorubeniu dane vo výške 40 mil. eur a začatiu trestného stíhania za niekoľko hospodárskych trestných činov, ako podvod či skrátenie dane a poistného. Ako v reakcii uviedol hovorca skupiny Penta Gabriel Tóth, opätovné otváranie tejto témy Penta vníma ako súčasť útokov na súkromné investície v zdravotníctve v rámci predvolebnej kampane.

Zdravotná poisťovňa Dôvera podľa neho funguje pri nákupe zdravotnej starostlivosti pre pacientov maximálne efektívne a nemusela byť počas svojej existencie ani raz oddlžená štátom a neprijala ani iné dotácie z verejných financií. Od roku 2011 odviedla Dôvera na daniach a odvodoch viac ako 150 mil. eur. Investície Penty do zdravotníctva vrátane ZP Dôvera, majú do konca roka 2023 presiahnuť 480 mil. eur. Ide o zdroje do výstavby nových nemocníc, do obnovy budov či nákupu moderných prístrojov.

Lídri koalície obvinili Pentu z podvodu

Lídri koalície obvinili Pentu z podvodu. "V roku 2009 Penta vyčarovala v účtovníctve poisťovne vyše 400 mil. eur zisku. Okamžite si ho nechala vyplatiť. Táto nehoráznosť sa stala symbolom ovládnutia štátu a zdravotníctva na Slovensku oligarchami," povedal volebný líder PS/Spolu Michal Truban.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunerlíková

Nové informácie o tomto prípade podľa lídrov koalície ukazujú, že okrem precenenia poistného kmeňa z roku 2009, ktoré stálo za ziskom poisťovne 460 mil. eur, Penta a Dôvera sa pokúsili ukrátiť verejné financie o desiatky miliónov eur na daniach. Z podaní, ktoré predložili úradom, podľa koalície vyplýva, že odpisy poistného kmeňa a náklady na úroky za úver, ktorým Dôvera kryla vyplatenie zisku z roku 2009, nemusia byť legitímne uznateľnými položkami.

Časť peňazí sa dá získať späť

Znamenalo by to podľa PS/Spolu, že poisťovňa si niekoľko rokov neoprávnene znižovala daňový základ. Koalícia tvrdí, že hoci od transakcií prešlo viac času, časť peňazí sa dá získať späť. Poisťovňa podľa PS/Spolu vyplácala zisk cezhranične do firiem na Cypre, na možnosť dorubiť daň by sa preto mala aplikovať dlhšia desaťročná lehota.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Nikdy nedošlo k žiadnemu vytiahnutiu 400 miliónov z poisťovne Dôvera. Výplata záväzkov voči akcionárom prebehla cez dividend recap, ktorý sa štandardne používa pri výplate budúcich ziskov podniku prostredníctvom bankového úveru," uviedol hovorca skupiny Penta. Ako dodal, v tej dobe zisk dosiahnutý z precenenia účtovného kmeňa nepodliehal zdaneniu a Dôvera tak nemohla podľa vtedajších predpisov zdaniť výsledok hospodárenia.

Náklady, ktoré vznikli zdravotnej poisťovni v dôsledku úverov poskytnutých na úhradu záväzkov sú podľa neho splácané v rámci zákonného limitu, ktorý poisťovňa používa na financovanie svojej prevádzkovej činnosti.