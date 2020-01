Vládu čaká rušný deň: Prerokovať má korekčný mechanizmus pre rozpočet aj nový zákon o výstavbe

Vláda má v stredu rokovať o návrhu korekčného mechanizmu, aby sa verejné financie dostali na cestu k vyrovnanému hospodáreniu. Ministerstvo financií navrhlo na tento rok stanoviť limit verejných výdavkov na 39,326 miliardy eur, čo zodpovedá dosiahnutiu štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ide o strop výdavkov, ktorý je schválený v rozpočte verejnej správy a ktoré môže verejná správa v tomto roku minúť.

Proces prípravy výstavby na Slovensku by sa mal zjednodušiť. Rozhodovanie v tomto procese by už nemalo byť dvojzložkové. Stačiť bude stavebný súhlas, ktorým stavebný úrad súhlasí so stavebným zámerom. Zároveň by sa malo posilniť postavenie vlastníkov pozemkov a stavieb a ich práva k stavbe. Počíta s tým návrh nového zákona o výstavbe, o ktorom má tiež rokovať kabinet.

Ministerstvo dopravy a výstavby predkladá vláde aj návrh nového zákona o územnom plánovaní. Podľa neho by mala mať každá obec odborne spracovaný územný plán, ktorý prispeje k zlepšeniu života obyvateľov, ochrane prírody, kultúrneho dedičstva a zavedie poriadok do územia. Tieto dve nové právne normy majú nahradiť doterajší zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), platný už od roku 1976.

Za najracionálnejší spôsob minimalizácie plytvania potravinami sa môže považovať darovanie nepredaných potravín Potravinovej banke Slovenska a ďalším charitatívnym organizáciám. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v informatívnom materiáli o priebehu plnenia plánu predchádzania plytvaniu potravinami, s ktorým sa majú oboznámiť ministri.

Na stôl dostanú tiež informáciu o napĺňaní úloh vyplývajúcich z opatrení na odstránenie bariér pre rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku. Podľa nej takmer všetky úlohy, ktoré schválila vláda v rokoch 2017 a 2019 na podporu rozvoja tohto sektora, boli splnené. Z 33 bodov jednotlivé ministerstvá splnili alebo stále plnia 30, dve úlohy zostali nesplnené a jedna bola dodatočne zrušená. Vyhodnotenie úloh však potvrdilo, že ich plnenie nebolo dostatočné a vo väčšine prípadov ich rezorty plnili len formálne.