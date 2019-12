Kalavská priznala, že demisiu nepodala len pre stratifikáciu

"Nebolo to len pre stratifikáciu. To bolo o tom, že niekto povýši politiku nad odbornosť. To je vízia, idea, že keď niečomu veríte, malo by to byť odborné. Preto som išla za ministerku, že som chcela niečo zmeniť," uviedla.

"Každý vie, o čom je politika. Je to taký tvrdý boj. Stále musíte niekoho presviedčať o svojich argumentoch. Bolo tam viacero okolností. Ja som chcela priniesť nejakú veľkú víziu a smerovanie zdravotníctva, pretože sa asi všetci zhodneme, že už nie je čas robenia nejakých čiastkových zmien," komentovala svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie.

Práve projekt stratifikácie považovala za taký, na ktorom je konsenzus. Sama vraví, že verí kvalite pripravovaného materiálu. Priznala, že bolo pre ňu veľmi nepríjemné, čo sa dialo okolo tejto témy. "Keď niekto niečo neprijme, no dobre. Dá sa povedať, aj ten cirkus, to, ako to vyzeralo, že sme ledva prešli vládou. Potom sme išli do parlamentu. V ňom stiahnuté, potom zasa dané na rokovanie, potom preložené, potom vrátené na vládu. Ja si myslím, že to už bolo dehonestujúce, veľmi nekultúrne," uviedla.

Mieni, že niektorí absolútne nepočúvali jej argumenty, ktorými si pripravovaný materiál hájila. Zopakovala, že zákon, ktorý by spustil reformu slovenských nemocníc, bol koncepčným materiálom, pripraveným po odbornej stránke.

"Že to niekto zmietol zo stola, to sa mi zdalo neférové nielen voči mne, ale voči všetkým ľuďom, ktorí na tom robili – odborným spoločnostiach, docentom, profesorom, analytikom. Nešlo len o stratifikáciu, ale aj o následnú starostlivosť, novelu o očkovaní, o verejnom zdraví," dodala s dôvetkom, že pred 30 rokmi národ "štrngal kľúčmi" za to, aby bola odbornosť povýšená nad politiku. "A teraz sa stalo čo? Tri zákony boli 'odpálené' do stratena," uzavrela.