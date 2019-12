Ďalší PRIESKUM otvára dvere pre Most: V parlamente by boli aj ďalšie maďarské strany

BRATISLAVA - V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici decembra, víťazom by sa stala strana Smer-SD so ziskom 18,1% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia pre TV JOJ, ktorý agentúra vykonala v dňoch 7. až 11 decembra na vzorke 1 131 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR. Respondenti v rámci prieskumu odpovedali na otázku: „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu by ste volili?".

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 12,2% hlasov. Strane Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku by hlas odovzdalo 10,1% opýtaných. Nasledujú subjekty OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola (9,8%), koalícia Progresívne Slovensko/Spolu (9,5%), Slovenská národná strana (7%), Kresťanskodemokratické hnutie (6,1%) a Sme rodina (5,5%).

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostali aj Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť (5,2%), MOST-HÍD (5,2%) a tiež Sloboda a Solidarita (5,2%). Naopak pred bránami zákonodárneho zboru by zostali Dobrá voľba (2,4%), Vlasť (2,2%), Socialisti.sk (0,8%), Starostovia a nezávislí kandidáti (0,5%) aj Máme toho dosť! (0,2%).

Strana Preferencie Mandáty Smer-SD 18,1 29 Kotlebovci ĽS NS 12,2 20 Za ľudí 10,1 16 OĽaNO+NOVA+KÚ+Zmena zdola 9,8 16 Koalícia PS a SPOLU - občianska demokracia 9,5 15 SNS 7 11 KDH 6,1 10 SME RODINA 5,5 9 Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť 5,2 8 MOST-HÍD 5,2 8 SaS 5,2 8 DOBRÁ VOĽBA 2,4 - VLASŤ 2,2 - Socialisti.SK 0,8 - STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 0,5 - MÁME TOHO DOSŤ!

Rozloženie mandátov v parlamente na základe výsledkov prieskumu by vyzeralo nasledovne: Smer-SD by získal 29 kresiel, ĽSNS 20 a strana Za ľudí a OĽaNO rovnako po 16. Koalícia PS/Spolu by získala 15 kresiel, SNS 11, KDH 10 a Sme rodina 9. Maďarská komunitná spolupatričnosť, Most-Híd a SaS by získali zhodne po osem poslaneckých kresiel. Volieb by sa podľa prieskumu zúčastnilo 56% opýtaných. Naopak voliť by nešlo 12% respondentov a 32% opýtaných bolo nerozhodnutých.