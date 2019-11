Prieskumy preferencií politických strán pred parlamentnými voľbami 2020

Prieskum preferencií politických strán POLIS: november / 2019

Parlamentné voľby by so ziskom 20,2 percent vyhrala opäť strana Smer-SD. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý realizovala agentúra Polis od 9. do 13. novembra na vzorke 1 111 respondentov, do parlamentu by sa dostalo deväť politických subjektov.

Smer-SD 20.2%

20.2% Za ľudí 11.2%

11.2% PS/Spolu 11.1%

11.1% ĽSNS 11.1%

11.1% OĽaNO 7.0%

7.0% SNS 6.1%

6.1% KDH 6.0%

6.0% Sme rodina 5.2%

5.2% SaS 5.1%

5.1% Most-Híd 4.1%

4.1% SMK 3.6%

3.6% Vlasť 3.3%

3.3% Dobrá voľba 2.4%

Prieskum preferencií politických strán FOCUS: november / 2019

Parlamentné voľby by so ziskom 20 percent vyhral Smer-SD. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý realizovala agentúra Focus od 30. októbra do 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov, do parlamentu by sa dostalo deväť politických strán.

Smer-SD 20.0%

20.0% PS/Spolu 11.7%

11.7% Za ľudí 10.6%

10.6% ĽSNS 10.3%

10.3% Sme rodina 7.0%

7.0% SNS 6.8%

6.8% KDH 5.7%

5.7% OĽaNO 5.7%

5.7% SaS 5.0%

5.0% Most-Híd 4.1%

4.1% SMK 3.5%

3.5% Vlasť 3.0%

3.0% Dobrá voľba 2.9%

Prieskum preferencií politických strán FOCUS: október / 2019

Parlamentné voľby by so ziskom 22 percent vyhral Smer-SD. Ako vyplýva z prieskumu volebných preferencií, ktorý pre televíziu Markíza realizovala agentúra Focus od 15. októbra do 22. októbra na vzorke 1 021 respondentov, do parlamentu by sa dostalo deväť politických strán.

Smer-SD 22.0%

22.0% PS/Spolu 11.0%

11.0% ĽSNS 10.2%

10.2% Za ľudí 9.1%

9.1% Sme rodina 7.2%

7.2% SNS 6.9%

6.9% KDH 6.5%

6.5% OĽaNO 6.0%

6.0% SaS 5.2%

5.2% Most-Híd 3.9%

3.9% SMK 3.2%

3.2% Dobrá voľba 2.4%

2.4% Vlasť 1.8%

Prieskum preferencií politických strán AKO: október / 2019

Prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania (CATI) sa uskutočnil v dňoch 7. až 10. októbra. Vykonala ho nezávislá marketingová agentúra AKO.

Smer-SD 20.1%

20.1% PS/Spolu 12.7%

12.7% ĽSNS 12.3%

12.3% Za ľudí 12.0%

12.0% SaS 6.7%

6.7% SNS 6.4%

6.4% Sme rodina 5.9%

5.9% OĽaNO 5.8%

5.8% KDH 5.6%

5.6% Most-Híd 3.9%

3.9% Dobrá voľba 1.7%

1.7% Socialisti.sk 1.3%

1.3% Vlasť 1.3%

Prieskum preferencií politických strán POLIS: október / 2019

Strana Andreja Kisku Za ľudí si posilňuje pozíciu v rebríčku voličských preferencií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý realizovala na vzorke 1 145 respondentov starších ako 18 rokov, pre televíziu JOJ. Podľa neho, ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, Za ľudí by získalo 10,3 percent hlasov a skončilo tak tretie. Prieskum sa vykonával od 5. do 9. októbra.

Smer-SD 20.1%

20.1% ĽSNS 11.1%

11.1% Za ľudí 10.3%

10.3% PS/Spolu 10.1%

10.1% OĽaNO 7.0%

7.0% SNS 7.0%

7.0% KDH 6.7%

6.7% SaS 5.1%

5.1% Sme rodina 5.0%

5.0% Most-Híd 4.2

Prieskum preferencií politických strán FOCUS: september / 2019

Prieskum po mimoriadnom kongrese strany SaS, na ktorom strana zvolila staronového predsedu strany Richarda Sulíka. Časť členov strany so zvolaním mimoriadnym kongresu nesúhlasila a hlasovania sa nezúčastnila. Po znovuzvolení predsedu strany založila skupina poslancov okolo Ľubomíra Galka platformu Demokratické jadro SaS.

Smer-SD 21.9%

21.9% PS/Spolu 13.4%

13.4% ĽSNS 11.5%

11.5% Za ľudí 7.0%

7.0% Sme rodina 6.8%

6.8% SNS 6.8%

6.8% KDH 6.3%

6.3% OĽaNO 6.3%

6.3% SaS 6.0%

6.0% Most-Híd 4.1

Prieskum preferencií politických strán FOCUS: september / 2019

Prieskum sa uskutočňoval od 11. augusta do 17. septembra. Svoju líderskú pozíciu si stále drží strana Smer, ktorá zostáva so ziskom 21,7 naďalej neohrozená, no oproti augustu ide o 0,1 percentnú stratu. Na druhom mieste by sa vo voľbách ocitla koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia so 13,3 percentami a tretia by skončila ĽSNS s 10,6 percenta hlasov.

Smer-SD 21.7%

21.7% PS/Spolu 13.3%

13.3% ĽSNS 10.6%

10.6% Sme rodina 7.2%

7.2% KDH 6.9%

6.9% OĽaNO 6.8%

6.8% SNS 6.8%

6.8% Za ľudí 6.5%

6.5% SaS 6.4%

6.4% Most-Híd 4.1

4.1 SMK 3.5%

Prieskum preferencií politických strán POLIS: september / 2019

S prieskumami verejnej mienky sa roztrhlo vrece. Zverejnený bol totiž ďalší výskum podpory parlamentných strán. Tentokrát za ním stála agentúra Polis, ktorej posledné merania sa uskutočňovali ešte v júni. Ak by sa voľby uskutočňovali v týchto dňoch, vyhral by ich s náskokom Smer-SD.

Smer-SD 20.3%

20.3% PS/Spolu 13.2%

13.2% ĽSNS 13.2%

13.2% Za ľudí 8.6%

8.6% OĽaNO 7.4%

7.4% SaS 7.2%

7.2% SNS 7.1%

7.1% KDH 6.9%

6.9% Sme rodina 5.3%

5.3% Most-Híd 4.2

4.2 SMK 4.1%

Prieskum preferencií politických strán FOCUS: august / 2019

Agentúra Focus prichádza s ďalším prieskumom politických stránk, a to po krátkej dobe. Nedávny prieskum od tej istej agentúry totiž pochádza len zo začiatku augusta, no odvtedy sa začala zverejňovať komunikácia medzi obvineným Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou. Ide o prvé čísla po tom, ako tieto správy začali byť zverejňované. V správach sa totiž spomínali aj všetci traja predsedovia vládnych strán.

Smer-SD 20.8%

20.8% PS/Spolu 14.9%

14.9% ĽSNS 11.4%

11.4% SaS 7.9%

7.9% KDH 7.3%

7.3% SNS 7.0%

7.0% Sme rodina 6.6%

6.6% OĽaNO 6.1%

6.1% Za ľudí 5.5%

5.5% Most-Híd 4.1

4.1 SMK 3.5%

Prieskum preferencií politických strán FOCUS: jún / 2019

Prvý volebný prieskum, do ktorého bola zapojená novovznikajúca strana bývelého prezidenta Andreja Kisku, Za ľudí.

Smer-SD 20.3%

20.3% PS/Spolu 15.7%

15.7% ĽSNS 12.6%

12.6% SNS 7.3%

7.3% SaS 7.0%

7.0% KDH 7.0%

7.0% Sme rodina 7.0%

7.0% Za ľudí 5.2%

5.2% OĽaNO 5.1%

5.1% Most-Híd 4.5

4.5 SMK 3.3%

Prieskum preferencií politických strán AKO: máj / 2019