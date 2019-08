Exšéf polície Gašpar reaguje na komunikáciu z Threemy: Úniky informácií sú nebezpečným precedensom

"Ak sa vykonávajú dôkazy, ako napríklad výsluchy až po tom, čo sú k nim zverejňované informácie, považujem to za vážnu neodbornosť až amaterizmus. Obhajoba bude môcť v budúcnosti namietať, že tieto dôkazy boli ovplyvnené zverejňovanými informáciami. Vypočúvané osoby sa môžu na výsluch ´pripraviť´ a predvídať tak, čo bude jeho predmetom," skonštatoval Gašpar s tým, že k únikom dochádza už takmer rok.

Bývalý šéf polície pripomenul, že podľa zákona smú nazerať do vyšetrovacích spisov, robiť si z nich poznámky a žiadať fotokópie len oprávnené osoby."V tomto prípade to sú poškodení Kuciakovci, Kušnírová, ich splnomocnenci Roman Kvasnica a Daniel Lipšic, obhajcovia obvinených a samotní obvinení," uviedol Gašpar. Zároveň zdôraznil, že vyšetrovateľ má právo odmietnuť nazrieť do spisu oprávnenej osobe, aj keď na to má právo.

"Urobí tak najmä vtedy, ak je potrebné zabrániť mareniu vyšetrovania. Pokiaľ vyšetrovateľ nazretie do spisu povolí, je nevyhnutné, aby urobil také opatrenia, aby boli zachované utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, poštové tajomstvo alebo telekomunikačné tajomstvo," povedal Gašpar.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Keďže vyšetrovatelia úniku informácii nezabránili, podal Gašpar podľa vlastných slov na nich ešte v januári trestné oznámenie. "Aby som tak upozornil orgány činné v trestnom konaní, že už pol roka prehliadajú verejne páchanú trestnú činnosť," uviedol s tým, že polícia oznámenie rozdelila na dve časti. "V prvej časti moje oznámenie smerovalo voči policajtom z vyšetrovacieho tímu, ktorí z prebiehajúceho vyšetrovania vynášajú neoprávneným osobám informácie, ako je napríklad totožnosť utajeného svedka Petra Tótha. Faktom je, že táto informácia nemohla uniknúť cez oprávnené osoby, keďže im ju zákon neumožňuje v rámci nahliadnutia do spisu vidieť. K tejto časti mi vyšetrovateľ oznámil, že už začal konať skôr, ako som podal trestné oznámenie. Predpokladám teda, že vyšetrovanie stále pokračuje a polícia preveruje podozrenia smerujúce k členom vyšetrovacieho tímu za nezákonné úniky informácií zo spisu neoprávneným osobám," povedal Gašpar.

Druhá časť oznámenia podľa Gašpara smerovala voči hlavnému vyšetrovateľovi prípadu dvojnásobnej vraždy Petrovi Juhászovi, prípadne dozorovým prokurátorom. Trestnosť ich konania podľa Gašpara spočívala v tom, že vedome ignorovali zákonnú možnosť odmietnuť nazretie do spisu oprávneným osobám."Vyšetrovateľ v tejto časti síce 8. apríla začal trestné stíhanie, no dňa 21. júna bolo trestné stíhanie zastavené. Ako dôvod uviedol, že vyšetrovateľ má ´len možnosť´, a teda nie ´povinnosť´ zo závažných dôvodov odmietnuť nazerať do spisu oprávneným osobám," dodal Gašpar.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

O únikoch informácií z vyšetrovania sa hovorí aj v iných súvislostiach ako únikoch do médií. Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry na pondelkovej tlačovej besede vysvetľovali, prečo na jeseň minulého roku v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Kuciaka najskôr podpísali a potom zrušili príkaz na zadržanie nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Podľa nich sa totiž dozvedel o pripravovaných úkonoch a mal čas sa na ne pripraviť. Dôsledkom únikov informácií bolo podľa prokurátorov aj zúženie vyšetrovacieho tímu vraždy novinára z januára tohto roku. Problematikou únikov sa zaoberá aj policajná inšpekcia.