Voliči chcú politický reštart! Vnímajú, že štát nefunguje: Potom sú ochotní voliť extrémistov

Ilustračné foto

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Voliči chcú a potrebujú podľa prieskumov politický reštart. Uviedol to sociológ a šéf agentúry AKO Václav Hřích. Dodal, že volič, ktorý sa nezaujíma o problémy do hĺbky, vníma iba to, že štát nefunguje, a potom je ochotný voliť extrémne riešenia.