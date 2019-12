Koalícia nie je spojenectvo z lásky, Bugár už so Smerom neráta: Je vymaľované!

BRATISLAVA – Pokiaľ by sa názor predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka na zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska prejavil prakticky, predseda Mosta-Híd Béla Bugár by z vlády odišiel. Opäť odmietol povedať, s kým by do koalície šiel alebo nie. Líder strany Šanca však vylúčil z koalície Smer a tak s ním neráta ani Bugár.

K tomu však podľa neho nedošlo. Povedal to v rozhovore. Bugár tiež dodal, že táto vládna koalícia bola „najčudnejšia“ vzhľadom na to, že voliči Mosta-Híd vnímajú veci inak ako voliči SNS a Smeru-SD a aj ich programy sú rozdielne. Napriek tomu si myslí, že počas tohto volebného obdobia sa podarilo dosiahnuť pre menšiny viac ako za všetky predchádzajúce vlády spolu.

Koalícia nie je spojenectvo z lásky

„Žiadna koalícia nie je spojenectvo z lásky. Je to spojenectvo s cieľom presadiť si programové charakteristické črty jednotlivých koaličných strán, vládnuť v prospech občanov Slovenska. A niekedy, samozrejme, môžeme mať iný názor,“ povedal Bugár. „Napríklad my sme hovorili, že pokiaľ sa prejaví iný názor predsedu SNS na zahraničnopolitickú orientáciu v praktickej časti, vieme, že nemáme v tejto vláde čo robiť. Neprejavilo sa to. Veľakrát hovoril o ,ruských priateľoch', ale na zahraničnopolitickej orientácii Slovenska to nezmenilo nič. Preto bolo dôležité toto sledovať,“ zhodnotil vládnutie s Dankom šéf Mosta-Híd.

V menšinových otázkach sa počas tejto koalície podarilo podľa Bugára presadiť viac ako za iné vlády spolu. Bugár pripomenul zmenu školského zákona, ktorý určoval počet žiakov v triede, čo by znamenalo zatvorenie množstva maďarských škôl. „Zmenili sme to cez ministra SNS,“ skonštatoval. Spomenul tiež zvýšenie prostriedkov pre menšinový kultúrny fond alebo rozšírenie používania menšinového jazyka na súdoch, ako aj v inštitúciách a niektorých reťazcoch.

Odmietam povedať s kým áno a s kým nie

Bugár nepovedal, či si vie predstaviť opäť vládnuť so Smerom-SD alebo SNS. „Za tie tri a pol roka spoločného vládnutia vypadlo veľa kostlivcov z jednotlivých skríň. Keď si vezmeme medializované nahrávky, vidíme, že sú tam aj ľudia, ktorí boli spojení so Smerom-SD. Toto nám jednoznačne prekáža. Ale dôležité je, ako sa rozhodnú voliči. Po skúsenostiach z roku 2016 odmietam odpovedať, s kým áno, s kým nie,“ skonštatoval.

Dodal však, že predseda strany Šanca, s ktorou ide Most-Híd do volieb, Viliam Novotný jasne povedal, že so Smerom-SD po voľbách do koalície nevstúpi. Dohoda medzi Mostom-Híd a Šancou hovorí aj o tom, že o povolebnej spolupráci sa strany rozhodnú konsenzom, takže Bugár v prípadných rokovaniach so Smerom-SD neráta. „Je vymaľované,“ povedal predseda Mosta-Híd.

Ak by po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice odišiel Most-Híd z vlády, nedosiahli by podľa Bugára prakticky nič. „Možno by sme mali šesť, sedem percent a nič viac. Každý prieskum verejnej mienky ukazoval, že ak by boli predčasné voľby, aj tak by sa nedala zložiť vláda bez Smeru-SD,“ pripomenul Bugár s tým, že zodpovedná politika sa nedá robiť emocionálnym buchnutím do stola.