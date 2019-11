Zsuzsová držala Glváča „za gule“ štyri roky: Bol by pre nás dokonalý! Píše v THREEME Kočnerovi

Dušičky sú za nami a Martin Glváč stále neoznámil svoje rozhodnutie. Opozícia sa ho pokúšala znova odvolať, no neúspešne. Igor Matovič chce iniciovať ďalšiu mimoriadnu schôdzu. Pred Dušičkami oznámil Glváč po boku Roberta Fica, že nechce traumatizovať Slovensko počas sviatkov. Rozhodnutie však stále nepadlo. K medializovaným informáciám, kvôli ktorým ho chcela opozícia odvolať, sa pridali ďalšie. Podľa najnovšej Threemy ho mala Zsuzsová omotaného okolo prsta. Threemu už ako dôkaz potvrdil aj súd a podľa znalcov je autentická.

Zsuzsová držala Glváča „za gule“

Informoval o tom denník Sme. Podľa tejto Threemy bol Glváč najväčším úspechom Kočnerovej volavky Zsuzsovej, ktorá pre neho zbierala kompromitujúce materiály. Glváča odporúčala ako ministra vnútra. „Pre nás by bol dokonalý, lebo by nás musel chrániť, aj keby nechcel,“ písala Kočnerovi Zsuzsová v Threeme, ktorú má Sme k dispozícii. Z tvrdení Zsuzsovej vyplýva, že s Glváčom komunikovala dlhodobo a opakovane jej písal veci, ktoré ho mohli zdiskreditovať.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

O Glváčovi si Zsuzsová písala s Kočnerom v čase, keď sa Ficovi rozpadávala vláda. Prezývali ho aj „dlhý“ kvôli jeho výške a Zsuzsová ho volala aj „blb“. Hľadali vhodného ministra vnútra. „Veď nech dajú dlhého, ten je už do chrumkava na ražni,“ písala Zsuzsová. Podľa Kočnera to nešlo, lebo Glváč je „intrigán“. „Lenže ja ho zas doslova držím za gule. Už štyri roky či koľko. Z toho by sa nevymotal. Stačí jediná noc v hoteli s videjkom a bude musieť robiť všetko, čo povieme,“ píše Zsuzsová.

Kočner skúšal pretlačiť vlastného človeka

Kočner jej však opäť oponoval. Podľa neho totiž Glváč „prešiel sitom a prepadol“. Skúšal pretlačiť vlastného človeka, ktorého však nemenoval. „Tak ja dúfam, že to vyjde a pôjde tam ten Tvoj človek, ale keď nie, tak nech tam dajú toho blba. Ja viem, čo naňho môžem mať hocikedy,“ napísala Zsuzsová. Aj v texte obžaloby z vraždy sa píše, žeZoltán Andruskó na polícii vypovedal, že Kočner chcel mať z Glváča ministra vnútra. Zsuzsová stretnutia s Glváčom priznala, Glváč to stále popiera.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák, Jakub Kotian, Topky/Ján Zemiar

Silácka tlačovka

Glváč mal svoje rozhodnutie oznámiť pred sviatkami po neúspešnom trojminútovom odvolávaní. Na tlačovku došiel krátko pred piatou minulý týždeň v stredu. Po boku Roberta Fica, ktorý ho bránil. „Ako predseda strany Smer-SD, ktorý ťahá túto stranu už 20 rokov, mám povinnosť stáť pri mojich ľuďoch v dobrom aj zlom,“ uviedol na úvod Fico. Opäť zaútočil na lídrov opozície, exprezidenta Andreja Kisku i novinárov.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Fico hovoril o komunikácii medzi Glváčom a Kočnerom ako o údajnej komunikácii, napriek tomu, že z nej na súde čítal prokurátor a súd ju uznal ako dôkaz. „Budem stáť pri každom rozhodnutí Glváča, ktoré prijme, či bude také, alebo onaké. Bol by som rád, keby sme to nechali na ňom,“ povedal Fico s tým, že zodpovednosť sa vraj vždy vyvodzuje len proti predstaviteľom Smeru.

Koalícia Glváča počas ďalšieho odvolávania nepodrží

Kým Glváča koalícia pri minulotýždňovom odvolávaní podržala, pri ďalšom to tak zrejme nebude. Béla Bugár už skôr avizoval, že ďalšie odvolávanie podporí. Potvrdil to aj dnes po stretnutí s Glváčom s tým, že to musia ešte prebrať na poslaneckom klube Mosta-Híd. Predseda tretej koaličnej strany SNS Andrej Danko naopak uviedol, že rozhodnutie o Glváčovi musí prijať strana Smer. Ide podľa neho o politickú nomináciu, takže odvolať ho môže buď strana Smer, alebo plénum Národnej rady SR. Danko zároveň zdôraznil, že ak by Glváč skončil na poste podpredsedu parlamentu, Smer nominuje nového podpredsedu, keďže im tento post prináleží.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel ​

Ficove útoky pokračujú

Na včerajšej tlačovke Fico síce povedal, že by na mieste podpredsedu parlamentu odstúpil, no až po tom, ako by voči sebe vyvodili zodpovednosť opoziční politici, ako Richard Sulíkči Igor Matovič. Vyhlásil, že najväčšie kauzy Mariana Kočnera, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, sú z čias vlády Ivety Radičovej. Fico v súvislosti s Glváčom zopakoval svoje slová, že má jeho podporu. „Budem rešpektovať každé rozhodnutie, ktoré Martin Glváč urobí. Každé jedno,“ zdôraznil. Poukázal pri tom na selektívnu mieru zodpovednosti voči Smeru. Podľa jeho slov komunikácia Mariana K. s Glváčom dokazuje, že sa spolu poznali dlhšie obdobie, nechcel však posudzovať jej obsah.