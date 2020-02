Kontakty s Kočnerom potápajú politikov: Preverili si strany svojich kandidátov? Odborník varuje

Kočner sa v minulosti na raňajkách stretol s Richardom Sulíkom, stretnutie priznal aj líder OĽaNO Igor Matovič. Glváč pri svojom facebookovom odstúpení uviedol, že ho s Kočnerom zoznámil Boris Kollár. Pýtali sme sa preto jednotlivých strán, či si preverili politikov na kandidátnych listinách.

Kočner a Smer

Zrejme najviac sa pri mene Mariana Kočnera spomína zatiaľ najsilnejšia koaličná strana Smer. Kvôli komunikácii s obžalovaným odstúpil z postu podpredsedu parlamentu po niekoľkodňovom tlaku Martin Glváč. Ešte pred ním sa vzdala postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Dlhodobo sa spomínajú viacerí politici Smeru, ktorí mali byť s Kočnerom v kontakte vrátane Roberta Kaliňáka, Jána Počiatka či Roberta Fica. Práve kontakty na členov najsilnejšej strany spustili ďalšiu lavínu reakcií a obvinení zo strán politikov.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Most-Híd nemá vedomosť o kontaktoch s Kočnerom

Pred pár dňami sa prevalila aj komunikácia medzi Kočnerom a lídrom SNS Andrejom Dankom. Šéf parlamentu sa však bránil tým, že sa Kočnera snažil odbiť a vyhýbať sa mu. Ani strana SNS na otázky o preverovaní kandidátov naodpovedala. Tretia koaličná strana Most-Híd riešila kontakt s Kočnerom. Béla Bugár bol na dovolenke na Maldivách s manželkou, kde sa stretol aj s Kočnerom. Bugár však uviedol, že stretnutie bolo náhodné a jeho dovolenka bola dlhodobo plánována. „Nemáme vedomosť o tom, že by niektorí z kandidátov Mosta-Híd boli v kontakte s M. Kočnerom,“ uviedla hovorkyňa strany Klára Magdeme.

Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita

Pochybní ľudia sa nám vyhýbajú, tvrdí OĽaNO

Nielen politici z koaličných strán boli v minulosti v kontakte s Kočnerom. Sám Igor Matovič sa minulý rok v apríli priznal, že sa s Kočnerom v minulosti stretol a zhovárali sa. Po sociálnych sieťach sa vtedy šíril údajný prepis nahrávky medzi ním a Kočnerom. Matovič však označil prepis za falzifikát a bludy.

Zdroj: Topky/Maarty

Zároveň ponúkol milión eur, ak zverejnia nahrávku, ktorá by prepis dokázala. „Ak existuje nahrávka, ktorého toto je prepis, dám vám milión eur,“ povedal vtedy Matovič. Hnutie OĽaNO tvrdí, že pochybní ľudia sa im vyhýbajú. „Sme autentické protikorupčné hnutie, ktorému sa pochybní ľudia z diaľky vyhýbajú. Kočnerovi kamaráti majú v obľube iné kandidátky,“ uviedol pre Topky hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Na raňajky s Kočnerom ma nalákal Počiatek

Na stretnutie s Kočnerom ma Zrejme najznámejším opozičným stretnutím s Kočnerom boli tzv. raňajky Richarda Sulíka. Líder SaS stretnutia s Kočnerom, na ktorých sa rozprávali o politike, koaličných partneroch aj o voľbe generálneho prokurátora, priznal. Uznal, že to bola chyba a stretol sa s ním niekoľkokrát. „Áno, v roku 2010 som sa s ním stretol 10 - 12 krát, neviem to presne. Stretnutia s ním boli väčšinou u neho na raňajkách (chodil som ráno behať na Kolibu, mal som to cestou), ale aj v Hoteli Forum alebo raz v jeho aute,“ napísal pred pár mesiacmi na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Celé zle, nemal som to robiť. Mylne som si hovoril, že ak nerobím s ním žiadne kšefty, nech si ma kľudne aj nahrá,“ dodal. SaS na otázky o preverení kandidátov zopakovala známe informácie. „Stretnutia predstaviteľa SaS sú známe - ide o tzv. raňajky Richarda Sulíka, kedy sa nechal na odporučenie Jána Počiatka nalákať na stretnutie s Kočnerom. Z tohto stretnutia Kočner nič nemal, okrem toho, že si ho nahral a nafúkol pred médiami. Navyše nechal Richarda Sulíka, ktovie prečo, sledovať na jeho narodeninovej oslave,“ uviedla pre Topky hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

Nemáme vedomosť o kontaktoch s Kočnerom

Zaujímalo nás aj to, ako sú na tom ostatné strany. Jedným z najnovších prírastkov na politickej scéne je koalícia PS/SPOLU. Truban čelil pred pár mesiacmi drogovému škandálu. Neskôr priznal, že v minulosti drogy užíval. Škandál s Kočnerom ich zatiaľ neohrozil, podľa koalície ani neohrozí. „Nikto z našich kandidátov a kandidátiek sa s Kočnerom nestretol ani ho osobne nepozná,“ uviedla hovorkyňa koalície Silvia Hudačková. Ani KDH nevie o tom, že by mal niektorí z ich členov kontakty s Marianom Kočnerom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Nemáme o tom vedomosť a nebolo to súčasťou overovania kandidátov. Predpokladáme však, že ak by niekto také styky mal, tak by sme sa o tom už dozvedeli,“ uviedol hovorca strany Stano Župa. Boris Kollár sa naopak známosťou s Kočnerom netajil. Glváč ho však označil za človeka, ktorý ho s Kočnerom zoznámil. Podľa lídra strany Sme rodina je to absolútny blud. „Ja nemám čo skrývať. Ja som nebol v politike, keď som bil bandu s Marianom Kočnerom. Ja som si s ním 2000 SMS nepísal,“ reagoval v minulosti na Glváča Kollár. Sme rodina si však kandidátov nepreverovala. „Takýmto spôsobom sme si našich kandidátov nepreverovali,“ uviedla strana.

Dobrá voľba aj ĽSNS to vylúčili

Tomáš Drucker, bývalý minister zdravotníctva a vnútra za Smer, sa rozhodol takisto založiť novú stranu. Do Dobrej voľby vstúpila aj Lucia Kurilovská a bývalí členovia Mosta-Híd Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor. Mnohí ho považujú za odnož Smeru, kontakty s Kočnerom však vylúčili. „Nemáme informácie o tom, že by mal ktorýkoľvek z našich kandidátov kontakty s obžalovaným Marianom Kočnerom,“ uviedla pre Topky hovorkyňa strany Martina Šoltésová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Strana ĽSNS, ktorú už zo spolupráce vylúčili takmer všetky, akékoľvek možné kontakty popiera. „Naša strana nemá žiadne kontakty s touto osobou,“ napísal hovorca strany Ondrej Ďurica. Strana Za ľudí na otázky neodpovedala.

Kto by tie informácie v strane preveroval?

Podľa politológa Radoslava Štefančíka z doteraz zverejnených správ vyplýva, že Marian Kočner bol obchodník s informáciami. „Lenže tieto informácie nepredával lacno, ale zrejme si vždy vypýtal slušnú protihodnotu. Z tohto pohľadu tak môže každej slušnej strane uškodiť, ak sa niektorý kandidát zaplietol s týmto mimoriadne nebezpečným človekom,“ uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík.

Zdroj: Topky/Maarty

„Lenže otázne je, kto by v stranách preveroval tieto informácie. Sulík, ktorý u neho raňajkoval, alebo Boris Kollár, ktorý s ním trávil voľný čas po lyžovačke. Alebo nebodaj Marian Kotleba, šéf strany, ktorej chcel Marián Kočner pomôcť?“ pýta sa politológ. „Existuje množstvo dôkazov o tom, ako sa Marián Kočner stretával s politikmi z rôznych strán, od Moniky Beňovej-Flašíkovej, Borisa Kollára, Martina Glváča až po Richarda Sulíka. A kdesi na chodbe luxusného bytového komplexu Bonaparte sa určite stretával aj so svojim bývalým (a možno aj budúcim) susedom Robertom Ficom,“ uviedol.

Otázne tak podľa Štefančíka bude, čo by malo byť obsahom tejto komunikácie. „Rovnako dôležité bude, ako to podajú slovenské médiá. Informácie posledných dní totiž ukazujú, že nie ku každému prípadu pristupujú rovnako. Napokon, na najznámejšej fotografii iného podvodníka, Ladislava Bašternáka, vidieť aj Borisa Kollára. Teda toho človeka, ktorý okrem toho, že si písal so Zsuzsovou, osobne sa poznal s Bašternákom a Kočnerom, sa kedysi nechal zvečniť aj s ľuďmi z bratislavského podsvetia,“ komentuje politológ. Dodal, že voličom Kollárovej strany to zrejme nevadí. „Tento selektívny prístup nielen médií, ale aj samotných občanov, tak môže mať dôležitý vplyv na to, či zverejnené prepisy doteraz utajenej komunikácie s lumpmi najvyššej kategórie, môžu nejakej strane uškodiť alebo nie,“ dodal.

Kočnerova „opička“

Pre komunikáciu s Marianom Kočnerom prišli o stoličku viacerí vysokopostavení ľudia. Medzi nimi bola aj bývalá štátna tajomníčka a sudkyňa Monika Jankovská, ktorá do poslednej chvíle známosť s Kočnerom popierala. Na tlačovke, po ktorej oznámila rezignáciu z postu štátnej tajomníčky, opakovane tvrdila, že sa s Kočnerom nepozná a nikdy si s ním nepísala. Z ich komunikácie vyplynulo, že v prospech Kočnera vybavovala rozsudky a ovplyvňovala sudcov.

Zdroj: Jan Zemiar

Jankovská v súčasnosti čelí už dvom disciplinárnym podnetom zo strany ministra spravodlivosti Gábora Gála a predsedníčky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej. V oboch prípadoch žiadajú navrhovatelia najprísnejší trest, teda odchod zo sudcovského talára. Praženková spracovala podnet na odporúčanie spomínanej komisie súdnej rady. Gál navrhoval potrestať Jankovskú za to, že klamala v prípade informácií o jej návšteve vo vile v Chorvátsku u známeho advokáta Radomíra Bžána. Jankovskej návštevu napokon potvrdil samotný právnik Bžán.

Preverujú aj ďalších sudcov

Z justície odišiel aj ďalší podozrivý sudca Vladimír Sklenka a aj Miriam Repáková. Výkon si dočasne pozastavil bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Ten však následne požiadal o zápis do Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti je jeho ďalšie pôsobenie otázne, pretože proti jeho príchodu sa postavili viacerí advokáti. Advokáti preverujú aj medializované informácie, ktoré sa týkajú obhajcu Mariana Kočnera vo viacerých prípadoch, Mareka Paru.

Kočner so svojím právnikom Marekom Parom (vpravo) Zdroj: Topky/Peter Korček

Vlastné vyšetrovanie spustila aj súdna rada, ktorá zriadila pre tento účel špeciálnu komisiu. Pre komunikáciu preveruje viacerých sudcov, medzi nimi aj sestru Jankovskej Andreu Haitovú. Jej členovia si následne vyžiadali dokumenty z polície a Úradu špeciálnej prokuratúry. Tie ukázali ďalší problém, a to, že jednu z podozrivých sudkýň Zuzanu Maruniakovú zastupuje advokát Michal Mišík, ktorý bol zároveň členom súdnej rady. Mišík sa po prvotnej argumentácii, že nejde o konflikt záujmov, napokon stiahol a z postu člena rady odstúpil.

Súdna rada nedávno pozastavila funkciu Daniele Cvikovej, Zuzane Maruniakovej však funkciu na návrh Gála nepozastavili. Maruniaková je podozrivá, že rozhodovala v kauze zmeniek v prospech Mariana K. v civilnom konaní. Ovplyvňovať ju mala bývalá štátna tajomníčka ministra spravodlivosti Monika Jankovská.

Obvinený prokurátor

Threema ukázala problémy aj medzi prokurátormi. Komunikácia s Marianom Kočnerom zasiahla napríklad prokurátora Bystríka Paloviča. Ten si následne vzal 30-dňové neplatené voľno. Prekvapenie prišlo aj v podobe obvinenia bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Trnka mal nadštandardný vzťah s obžalovaným Marianom Kočnerom. NAKA Trnku obvinila po medializovaní nahrávky, na ktorej mu Kočner vulgárne nadáva.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Z nahrávky je zrejmé, že Trnka mal mať k dispozícii nahrávku Gorila, ktorou chcel vydierať šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Okrem iného z nahrávky vyplýva aj to, že Kočner Trnku riadil. Trkovi neskôr pribudlo aj ďalšie obvinenie v kauze Tipos, o ktorej sa na nahrávke z jeho kancelárie rozprával s bývalým ministrom Smeru Jánom Počiatkom. Polícia Trnku zadržala v januári a neskôr ho pustili.

Záleží mi na Smere

Komunikácia s obžalovaným Kočnerom dobehla aj Martina Glváča, ktorý odstúpil z postu podpredsedu parlamentu. Komunikáciu zverejnil líder OĽaNO Igor Matovič. Glváč sa k odstúpeniu dlho nemal a pred Dušičkami nechcel spoločnosť traumatízovať. Šéf Smeru Robert Fico na jeho adresu uviedol ho podrží, nech sa rozhodne akokoľvek. Pár dní po sviatkoch sa nakoniec svojej funkcie vzdal. „Záleží mi na tom, aby SMER-SD v budúcoročných voľbách zvíťazil a aj preto som sa rozhodol dnes vzdať funkcie podpredsedu NR SR,“ napísal vtedy dlhom statuse.