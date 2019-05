Eurovoľby 2019 na Slovensku: Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom

BRATISLAVA - Najvyššia účasť v eurovoľbách bola v Bratislavskom kraji. Obálky si vo volebnej miestnosti prevzalo 31,55 percenta voličov. Vyplýva to z dát zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

Naopak, najnižšia účasť bola v Košickom kraji, kde si obálky vo volebnej miestnosti prevzalo 19,26 percenta voličov. Spolu sa volieb do Európskeho parlamentu v SR zúčastnilo 1.007.398 voličov. To predstavuje volebnú účasť 22,74 percenta. V mestách bola účasť vyššia, 24,52 percenta, a v obciach nižšia, 20,62 percenta.

SMK chýbalo necelých 400 hlasov

Koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu, ktorá sa stala víťazom eurovolieb, získala najväčší podiel hlasov v eurovoľbách v okrese Bratislava, a to 46,7 percenta. Celkovo získala 198.255 hlasov. Vyplýva to z dát zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. Strana Smer - SD získala spolu 154.996 hlasov, najväčší podiel hlasov mala v okrese Poltár - 33,64 percenta hlasov. ĽSNS získala spolu 118.995 hlasov, najväčší podiel hlasov zaznamenala v okrese Krupina - 22,61 percenta hlasov. KDH získalo spolu 95.588 hlasov, najväčší podiel hlasov mala v okrese Námestovo - 42,84 percenta hlasov.

Zdroj: TASR

SaS získala spolu 94.839 hlasov, najväčší podiel hlasov mala v okrese Bratislava 2 – 15,55 percenta hlasov. OĽaNO si vybralo 51.834 voličov, najväčší podiel hlasov získalo v okrese Stará Ľubovňa - 17,04 percenta hlasov. Tesne pod hranicou zvoliteľnosti zostala SMK so ziskom 48.929 hlasov, čo bolo 4,96 percenta hlasov. Na zdolanie potrebnej päťpercentnej hranice postupu do Európskeho parlamentu jej chýbalo 396 hlasov.

Z pohľadu víťazstiev v okresoch získal Smer-SD 31 okresov, koalícia PS-Spolu 28 okresov, SMK deväť okresov, KDH sedem okresov, ĽSNS štyri okresy. SaS a OĽaNO napriek úspechu v eurovoľbách nezaznamenali víťazstvo ani v jednom okrese.

V Trenčianskom kraji zvíťazila strana Smer-SD

V Trenčianskom samosprávnom kraji volilo najviac ľudí stranu Smer-SD, ktorá získala viac ako 20 percent. Údaje pochádzajú z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku konali uplynulú sobotu. Na druhom mieste skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom viac ako 19 percent odovzdaných hlasov.

Tretia je strana Mariana Kotlebu ĽSNS, volilo ju takmer 15 percent ľudí. Na štvrtom mieste sa umiestnila Sloboda a Solidarita, volilo ju takmer desať percent voličov. Piata priečka patrí Kresťanskodemokratickému hnutiu, ktoré získalo viac ako deväť percent. Nasleduje Slovenská národná strana (5,61 percenta), ktorá však svojich zástupcov do Európskeho parlamentu nepošle, rovnako ani siedma v poradí Kresťanská únia (4,74 percenta).

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti volilo len 4,71 percenta voličov v tomto kraji, hnutie však podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca.

Zdroj: TASR /Michal Svítok, TASR - Martin Baumann, facebook ​

V Trnavskom kraji zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu

Aj v Trnavskom samosprávnom kraji zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom 17,65 percenta platných hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku konali uplynulú sobotu. Na druhom mieste skončila Strana maďarskej koalície, ktorá získala takmer 13 percent hlasov. Jej kandidáti sa však do Európskeho parlamentu po sčítaní hlasov za celé Slovensko nedostanú.

Na tretej priečke skončila strana Smer-SD so ziskom 12,76 percenta hlasov. Nasleduje strana Mariana Kotlebu ĽSNS, ktorú volilo v kraji 10,73 percenta voličov. Piata skončila strana Sloboda a Solidarita so ziskom viac ako deväť percent. Na šiestom mieste skončilo Kresťanskodemokratické hnutie (7,65 %), siedma koaličná strana Most-Híd (6,83 %), ktorej poslanci však do EP nezasadnú a ako ôsme hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (5,97 %).

Zdroj: Facebook

V Bratislavskom kraji zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu

V Bratislavskom samosprávnom kraji zvíťazila vo voľbách do Európskeho parlamentu koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom 36,28 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov po sčítaní všetkých platných hlasovacích lístkov. Na druhom mieste skončila v kraji strana Sloboda a Solidarita zo ziskom takmer 15 percent.

Na treťom strana Smer-SD, ktorá získala niečo nad desať percent odovzdaných hlasov. Nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie a strana Mariana Kotlebu ĽSNS. Obe strany získali viac ako osem percent hlasov. Viac ako štyri percentá hlasov získalo opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

V Nitrianskom kraji zvíťazila Strana maďarskej komunity

V Nitrianskom samosprávnom kraji zvíťazila Strana maďarskej komunity, ktorá však aj napriek zisku viac ako 17 percent svojich zástupcov v Európskom parlamente nemá. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali na Slovensku uplynulú sobotu. Na druhom mieste skončila strana Smer-SD, ktorú volilo takmer 16 percent voličov. Na treťom mieste je koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom takmer 15 percent hlasov.

Zdroj: TASR - Marko Erd

Na štvrtej priečke je strana Mariana Kotlebu ĽSNS, ktorá získala takmer 12 percent hlasov. Nasleduje Sloboda a Solidarita, ktorú volilo viac ako osem percent. Šieste skončilo Kresťanskodemokratické hnutie (6,13 percenta), siedma koaličná strana Most-Híd (5,38 percenta), ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude. Takmer štyri percentá voličov odovzdalo svoj hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Hnutie však podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca.

V Žilinskom kraji zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu

V Žilinskom samosprávnom kraji volilo najviac ľudí koalíciu strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia, ktorá získala viac ako 17 percent hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Európskej únii konali uplynulé štyri dni. Na druhom mieste je strana Smer-SD (16,71 percenta) a na treťom strana Mariana Kotlebu ĽSNS (14,67 percenta). Na štvrtej priečke je Kresťanskodemokratické hnutie (13,72 percenta) a na piatom Sloboda a Solidarita (9,07 percenta).

Nasleduje Slovenská národná strana (5,29 percenta), ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude, rovnako ani Kresťanská únia (5,04 percenta). Viac ako štyri percentá voličov odovzdalo svoje hlasy hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, hnutie však podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca.

V Banskobystrickom kraji zvíťazila strana Smer-SD

V Banskobystrickom kraji zvíťazila strana Smer-SD so ziskom viac ako 19 percent odovzdaných hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Európskej únii konali uplynulé štyri dni. Na druhom mieste je v kraji koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia (18,05 percenta) a na treťom strana Mariana Kotlebu ĽSNS (15,51 percenta). Nasleduje Sloboda a Solidarita (8,64 percenta), Strana maďarskej komunity (5,68 %), ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude.

Zdroj: Facebook,

Šiesta priečka patrí Kresťanskodemokratickému hnutiu (5,60 percenta). Siedme miesto obsadilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (4,82), hnutie však podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca. Viac ako štyri percentá voličov odovzdalo svoj hlas Slovenskej národnej strane, ktorá svojich zástupcov v EP mať nebude.

V Prešovskom kraji zvíťazila strana Smer-SD

V Prešovskom samosprávnom kraji zvíťazila vo voľbách do Európskeho parlamentu strana Smer-SD so ziskom 17,68 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré sa konali v Európskej únii uplynulé štyri dni. Na druhom mieste je Kresťanskodemokratické hnutie (16,20 percenta) a na treťom koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia (13,11 percenta).

Na štvrtej priečke je strana Mariana Kotlebu ĽSNS (11,61 percenta), na piatom hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (6,72 percenta). Šiesta je strana Sloboda a Solidarita (6,26 percenta). Viac ako päť percent voličov odovzdalo svoj hlas aj Kresťanskej únii, ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude.

V Košickom kraji zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu

V Košickom samosprávnom kraji zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom viac ako 16 percent odovzdaných hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku konali uplynulú sobotu. Na druhom mieste je strana Smer-SD (15,54 percenta) a na treťom strana Mariana Kotlebu ĽSNS (11,46 percenta).

Zdroj: Facebook ​

Nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie (9,68 percenta), strana Sloboda a Solidarita (8,63 percenta) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (7,30 percenta). Hranicu piatich percent prekročila ešte Strana maďarskej komunity (6,70 percenta), strana však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude. Volebná účasť v Košickom kraji dosiahla 19,26 percenta.

Celkovým celoslovenským víťazom volieb je koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia, ktoré budú mať v Európskom parlamente štyroch poslancov. Tohtoročná volebná účasť na Slovensku bola 22,74 percenta.