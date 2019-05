Víťazi i porazení reagujú na výsledky volieb: Sklamaná SaS, SMK ďakuje voličom

"Tentokrát sa nám nepodarilo dosiahnuť výsledok spred piatich rokov. Vieme, že tento výsledok je v našej roztrieštenej komunite čoraz ťažšie dosiahnuť. Táto situácia je čoraz vážnejšia. Na Republikovom predsedníctve SMK budeme analyzovať všetky okolnosti kampane a volieb a budeme sa zaoberať otázkou, či aktuálne výsledky ovplyvnili – a do akej miery – naše vlastné chyby či nedostatky. Aj keď sme nezískali vlastný mandát v Európskom parlamente, vieme, že naši najbližší spojenci v takejto situácii urobia všetko pre to, aby špecifické záujmy našej komunity nezostali nezastúpené v procese veľkých zmien, ktorý sa na úrovni Európskej únie začne už v nastávajúcich mesiacoch a bude trvať dlhé roky," uvádza sa v stanovisku SMK, ktoré poskytla tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová. Zároveň SMK gratuluje všetkým zvoleným poslancom Európskeho parlamentu zo Slovenska, ako aj poslancom maďarskej národnosti z Karpatskej kotliny.

KDH hodnotí eurovoľby pozitívne, SaS je sklamaná

Dvaja zvolení europoslanci za stranu KDH Ivan Štefanec a Miriam Lexmann hodnotia eurovoľby pozitívne. „Pre KDH to sú už tretie voľby, ktoré dopadli veľmi dobre. Predtým to boli komunálne a župné voľby a verím, že budúci rok uspejeme aj v parlamentných voľbách," uviedol vo volebnom štúdiu RTVS Štefanec.

Podľa podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej si strana Sloboda a Solidarita trúfala na tri mandáty v Európskom parlamente. „Je mi ľúto, že sme obhájili dva. Mali by sme si teraz sadnúť a nastaviť zrkadlo, lebo nám tým chcú voliči jednoznačne niečo povedať," uviedla Nicholsonová. Eurovoľby pre ňu priniesli dve sklamania - ĽSNS na treťom mieste a Smer-SD na druhom mieste. „Sklamaní budú aj voliči ĽSNS, lebo zistia, že ich dvaja poslanci ostanú úplne izolovaní. Časom pochopia, že to boli zbytočne vyhodené hlasy," vysvetlila.

Peter Pollák (OĽaNO) tvrdí, že málo politických strán robilo kampaň v teréne. Väčšina využívala podľa neho sociálne siete. Ako Róm chce v europarlamente otvárať rómske témy.

Našu najsilnejšiu parlamentnú stranu Smer-SD budú v europarlamente zastupovať Miroslav Číž, Robert Hajšel a Monika Beňová. „V Smere by sme mali byť lepší tím. O niektorých veciach by sme sa mali rozprávať otvorenejšie. Treba sa vrátiť medzi ľudí, lebo ľudia si to vážia," povedala europoslankyňa. Podľa nej Slovensko prišlo o dva mandáty, keďže do Európskeho parlamentu „idú zástupcovia fašistickej strany".

Milan Uhrík (ĽSNS) vníma eurovoľby z pohľadu strany ako obrovský úspech. „Názor na Európsku úniu sme nezmenili. V súčasnej podobe aká je, je pre nás neakceptovateľná. Priorita bude pre nás obrana a bezpečnosť, sociálna politika a ľudské práva," povedal Uhrík.