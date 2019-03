KDH povedie do eurovolieb Štefanec, posledný kandiduje Figeľ

Ivan Štefanec

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) povedie do májových volieb do Európskeho parlamentu (EP) súčasný europoslanec Ivan Štefanec. Dvojkou je Miriam Lexmann, trojkou Marián Čaučík. Posledný na kandidačnej listine je expredseda KDH Ján Figeľ. Oznámil to predseda hnutia Alojz Hlina na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.