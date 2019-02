Lídrom kandidátky Sme rodina do májových eurovolieb bude poslanec Pčolinský

BRATISLAVA – Lídrom kandidátky hnutia Sme rodina do májových eurovolieb bude poslanec NR SR Peter Pčolinský. Z druhého miesta bude kandidovať ďalší poslanec za hnutie Ľudovít Goga a trojku má poslankyňa slovenského parlamentu Petra Krištúfková.

Ako povedal dnes na tlačovej besede predseda hnutia Boris Kollár, heslom hnutia pred voľbami je „Menej Bruselu, viac zdravého rozumu“. „Brusel je mnohokrát na hony vzdialený od toho, čo sa deje v členských štátoch,“ povedal s tým, že príkladom môže byť snaha o vytvorenie postu spoločného ministra financií či rovnaké dávky pre všetkých migrantov. Zároveň kritizoval Smer-SD, že jeho predseda hovorí niečo iné na Slovensku a jeho europoslanci zas niečo iné v Bruseli. „Naši poslanci budú v Bruseli presadzovať národné záujmy Slovenska a nie záujmy Bruselu na Slovensku,“ zdôraznil.

Hnutie Sme rodina pred časom vstúpilo do európskej skupiny Európa národov a slobody. Aj zvolení poslanci za hnutie budú pôsobiť vo frakcii tejto strany v Európskom parlamente. Hnutie spolupracuje so Slobodnou stranou Rakúska. Podľa Gogu po rokoch, keď dominovali v EP Európska ľudová strana a Strana európskych socialistov, je šanca, že tretinu hlasov by mohli získať iné zoskupenia.

Podľa Pčolinského sa treba vrátiť k pôvodnému cieľu Európskej únie, ktorým je voľný pohyb tovaru a osôb. Bruselskí euroúradníci i slovenskí europoslanci sú podľa neho odtrhnutí od reality. „Europoslanec má obhajovať záujmy Slovenska v Bruseli,“ konštatoval. Krištúfková má ambíciu sa v EP venovať sociálnej politike.