Liberáli zverejnili kandidátku do europarlamentu: Lídrom Jurzyca, na zozname aj Nicholsonová

BRATISLAVA - Opozičnú SaS povedie do májových volieb do Európskeho parlamentu Eugen Jurzyca. Druhý na kandidačnej listine bude Alojz Baránik, tretia Lucia Ďuriš Nicholsonová (všetci poslanci Národnej rady SR). Oznámil to predseda strany Richard Sulík v nedeľu na tlačovej konferencii v Bratislave.