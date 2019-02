O prezidentské kreslo bojuje štýlom, ktorému väčšina nerozumie ani slovo: Náš prezident hlása v maďarčine

József Menyhárt študoval v minulosti v Maďarsku, v Nemecku, ale aj na Slovensku. Od roku 2016 je predsedom strany SMK a tento rok oficiálne odovzdal podpisy k svojej prezidentskej kandidatúre. Slovenský politik maďarského pôvodu sa narodil v Dunajskej Strede. Ako každý kandidát, aj Menyhárt sa snaží osloviť všetkých voličov. Tí slovenskí by však mohli mať menší problém.

Stránky len v maďarčine

Zdroj: FB, web J.M.

Meynhárt má totiž ako ostatní vytvorený svoj web i facebookovú stránku. Oba komunikačné kanály sú však výlučne v maďarčine. Väčšina voličov im tak nebude rozumieť. O reakciu sme požiadali aj Menyhárta. Zatiaľ neodpovedal.

Menyhárt má iný cieľ

Podľa politológa Radoslava Štefančíka však Menyhárt nekandiduje s cieľom stať sa prezidentom, ale z dvoch odlišných dôvodov. „Prvý je zviditeľnenie značky Strany maďarskej komunity v prostredí maďarskej menšiny. Od tohto cieľa sa následne odvíja celá komunikačná stratégia pána Menyhárta. Druhý dôvod je, že kandiduje aj Béla Bugár,“ uviedol pre Topky.

Zdroj: FB, web J.M.

„Ak by ho nechali v tomto súboji ako jediného zástupcu maďarskej menšiny samotného, mohla by práve SMK v konkurencii s Mostom-Híd ťahať za kratší koniec,“ povedal Štefančík s tým, že Menyhárt si nepotrebuje zriadiť slovenskú verziu, pretože jeho skutočný cieľ je iný.

Možno priláka Bugárove zatúlané ovečky

Slovenských voličov to podľa politológa určite odradí. „Tí totiž poriadne nebudú tušiť, že nejaký pán Menyhárt kandiduje. Na rozdiel od Bélu Bugára, ktorý je nielen známejší, ale na takom Horehroní to s maďarčinou ani neskúša,“ okomentoval. „Na druhej strane, netušíme, aký skutočný záujem má Béla Bugár. Či to naozaj myslí vážne a chce sa stať prezidentom, či len naháňa percentá pre stranu ako sused SMK, alebo či nebodaj len nechce odlákať maďarského voliča, ktorý spravidla hlasuje s pravicou a pomôcť tak už aj tak dosť zdecimovanému Smeru,“ myslí si Štefančík.

Zdroj: FB, web J.M.

Maďarských voličov to však naopak neodplaší. „Naopak, podarí sa mu prilákať pár zatúlaných ovečiek z košiara Bélu Bugára. Maďari nikdy neboli fanúšikovia Smeru a Bugár ich v tomto ohľade mohol sklamať,“ povedal Štefančík. „SMK, ako prirodzený konkurent Mostu-Híd, bude preto hľadať spôsoby, ako sa dostať viac na oči verejnosti. A početné diskusie pred prezidentskými voľbami, v ktorých nebude chýbať ich zástupca, sú na to vhodným spôsobom. Ak by bol v televíznych debatách prítomný len predseda od konkurencie, mohla by tým SMK stratiť na voličskej podpore,“ dodal politológ.

Na slávnostnom kongrese strany SMK, ktorý sa konal 29. septembra minulého roku, predstavili členovia strany svojho kandidáta. Menyhárt tak zabojuje o post prezidenta spolu s ostatnými uchádzačmi. Menyhárta poslali do boja o prezidentskú stoličku na sneme, ktorý bol oslavou 20. výročia vzniku SMK.