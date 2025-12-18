Trump podpísal výnos: Mení klasifikáciu marihuany na menej rizikovú drogu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že podpísal výnos o zmene klasifikácie marihuany na menej nebezpečnú drogu. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Dnes s potešením oznamujem, že podpíšem výkonné nariadenie, ktorým sa marihuana presunie z triedy I do triedy III zakázaných látok s legitímnym medicínskym využitím,“ vyhlásil v Oválnej pracovni. Upresnil, že nejde o legalizáciu marihuany a v žiadnom prípade neschvaľuje jej používanie na rekreačné účely. „Vždy som svojim deťom hovoril, aby nebrali drogy, nepili, nefajčili a držali sa ďalej od drog,“ pokračoval. Americký prezident pred pár dňami uviedol, že „mnoho ľudí by chcelo túto reklasifikáciu, pretože vedie k obrovskému množstvu výskumu, ktorý nie je možné realizovať bez reklasifikácie“.
Marihuana v súčasnosti patrí medzi zakázané látky triedy I rovnako ako heroín alebo LSD. Spojené štáty považujú tieto látky za drogy s vysokým potenciálom pre zneužívanie bez možného použitia na lekárske účely. Látky triedy III ako napríklad ketamín alebo anabolické steroidy sú naopak považované za drogy s nižším potenciálom pre zneužívanie a s nejakým lekárskym využitím. Viaceré americké štáty schválili svoje vlastné programy týkajúce sa legalizácie medicínskej marihuany.