Európska únia dôrazne odsudzuje hybridné útoky: Lídri prijali bezpečnostné závery

BRUSEL - Lídri Európskej únie vo štvrtok v Bruseli dôrazne odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti EÚ a jej členským štátom. Vyplýva to z prijatých záverov Európskej rady o obrane a bezpečnosti bloku.
„Vzhľadom na zintenzívnenie hybridnej kampane Ruska a Bieloruska (Európska rada) vyzýva na urýchlenie úsilia zameraného na posilnenie odolnosti, ochranu kritickej infraštruktúry a prevenciu, odrádzanie a reagovanie na hybridné útoky v celej Únii,“ zhodli sa lídri. Podľa nich je na tento účel potrebné využiť všetky relevantné politiky a nástroje vrátane ďalších reštriktívnych opatrení proti spomenutým krajinám. Členské štáty na summite zároveň opätovne konštatovali, že ruská vojna na Ukrajine a jej dôsledky pre európsku a globálnu bezpečnosť „predstavujú existenčnú výzvu pre EÚ“. Premiéri a prezidenti 27 členských štátov sa na decembrovom summite opäť vyhli záväzku k niektorému zo štyroch vlajkových obranných projektov, ktoré Európska komisia (EK) navrhla s cieľom posilniť obranu bloku.
EK 16. októbra v rámci plánu obrannej pripravenosti do roku 2030 predstavila štyri nové iniciatívy – Eastern Flank Watch (Východná hliadka), European Drone Defence Initiative (Európska iniciatíva na obranu proti dronom), European Air Shield (Európsky vzdušný štít) a European Defence Space Shield (Európsky vesmírny obranný štít). Lídri však v záveroch summitu len „uvítali“ návrhy vrátane tohtotýždňového summitu východného krídla, na ktorom sa osem krajín nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti Ruska zaviazalo podporovať tieto iniciatívy.