O pár hodín končí kampaň, Smer poslal na poslednú chvíľu 230-tisíc: Šefčovič chce dobehnúť Čaputovú

Maroš Šefčovič sa prezentuje ako nadstranícky kandidát, no podporuje ho strana Smer-SD. Kandiduje s pomocou ich podpisov a vo voľbách mu prispeli aj značnou finančnou čiatkou. Pár hodín pred moratóriom mu opäť prispeli v dvoch transakciách. Šefčovič krátko na to napísal status, v ktorom uviedol, že sám požiadal Smer o príspevok. Dôvodom bolo to, aby nikto neatakoval jeho rodinu. Prečo tak však spravil len pár hodín pred moratóriom, to nevysvetlil.

Pár hodín pred moratóriom 230-tisíc

Jedna bola vo výške 70-tisíc, druhá vo výške 160-tisíc. Dokopy mu tak strana venovala 230-tisíc. Strana Smer-SD je podľa štátnej komisie registrovaná ako tretia strana, ktorá môže do volieb prispievať.

Zdroj: Transparentný účet Maroša Šefčoviča

Okrem strany je ako tretia strana od 21. marca registrovaný aj Viktor Stromček. Na jeho účet prispeli dvaja ministri tejto vlády, nominanti Smeru. Sumou 10-tisíc prišpel dnes minister hospodárstva Peter Žiga a pred dvoma dňami sumou 11-tisíc dosluhujúci minister financií Peter Kažimír.

Mám stále menej peňazí

Krátko potom, čo sme si všimli, že na Šefčovičov účet pribudli desaťtisíce eur, zverejnil na Facebooku status, v ktorom tento krok vysvetľoval. „Je fakt, že moja protikandidátka má najdrahšiu prezidentskú kampaň v histórii Slovenska. Aby som aj ja mohol dostatočne informovať o svojom programe informovať, potreboval som rozšíriť svoju kampaň. Pôvodne som plánoval požiadať o ďalšie zdroje svojich priateľov a podporovateľov,“ napísal Šefčovič.

„Avšak po tom, ako začali médiá, napríklad Denník N, ale aj Transparency International Slovensko agresívne kontaktovať jednotlivých mojich darcov, rozhodol som sa ich chrániť. Napokon som požiadal stranu Smer-SD, aby mi na kampaň prispela. Za podporu jej ďakujem,“ napísal s tým, že má stále podľa neho menej peňazí, no verí, že to bude stačiť.