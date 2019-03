ĽSNS k druhému kolu prezidentských volieb: Takýto postoj zaujala strana ku kandidátom

"Obaja sú liberáli, ktorí činmi presadzovali hodnoty, ktoré sú v rozpore s vlasteneckým, národným a kresťanským cítením. Obaja aktívne a nekriticky presadzujú záujmy Bruselu, Ameriky a tretieho sektora," uvádza sa vo vyhlásení. Strana pripomína, že Čaputová nazýva ĽSNS a jej voličov „fašistickými“ a Smer, ktorý nominoval Šefčoviča, chce zase stranu zakázať na Najvyššom súde SR.

Predstavitelia Ľudovej strany Naše Slovensko sa zo spomenutých dôvodov na druhom kole prezidentských volieb nezúčastnia. "Nech by sme teraz volili ktoréhokoľvek kandidáta, v budúcnosti by sme našu voľbu určite ľutovali. A v takom prípade je lepšie sa na voľbách nezúčastniť, ako hlasovať v rozpore so svojimi hodnotami a vnútorným presvedčením," dodala strana.

Druhé kolo volieb prezidenta sa uskutoční v sobotu 30. marca. Voliči si budú môcť vybrať medzi dvoma najsilnejšími kandidátmi z prvého kola, Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom. Víťaz sa stane prezidentom inaugurovaním 15. júna. Nahradí tak prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa po druhý raz neuchádzal o post hlavy štátu. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený kandidát, ktorý získal vyšší počet platných hlasov zúčastnených voličov.