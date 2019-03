VIDEO Rázne vyhlásenie Maroša Šefčoviča: V hre je imunita prezidenta

BRATISLAVA - Maroš Šefčovič sa v prípade zvolenia za prezidenta SR zriekne imunity. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Ak na to bude treba zmeniť zákon, bude tlačiť na vládu a parlament, aby to urobili.

"Ak by som sa stal prezidentom SR, od prvého dňa sa zriekam imunity," vyhlásil. Ak na to bude treba zmeniť zákon, bude tlačiť na vládu a parlament, aby to urobili. Politici podľa neho nemôžu byť chránený druh a všetci si majú byť pred zákonom rovní.

VIDEO Šefčovič sa chce v prípade jeho zvolenia vzdať imunity

Kandidát sľubuje, že urobí maximum pre zvýšenie dôvery ľudí v politikov a štát. "A to preto, že si uvedomujem, aká je nízka dôvera ľudí v štát a politikov," poznamenal Šefčovič. Hovorí tiež nie nenávisti, ktorá sa šíri v spoločnosti. Opakuje, že chce zabezpečiť celospoločenský zmier.

Zdroj: Topky/Maarty

Šefčovič je tiež podľa vlastných slov pripravený urobiť všetko pre to, aby Slovensko bolo silné v Európe. Zároveň chce korektne a konštruktívne rokovať s predstaviteľmi médií o tom, ako vytvoriť pozitívnejšiu a pokojnejšiu atmosféru v spoločnosti. Sľubuje tiež sociálny program, pomoc seniorom a mladým rodinám či pomoc agrosektoru. "Ponúkam odbornosť, skúsenosti, kontakty a čistý osobný štít," vyhlásil.

Zdroj: Topky/Maarty

Šefčovič bojuje o post prezidenta SR so Zuzanou Čaputovou. Do druhého kola volieb prešiel so ziskom 18,66 percenta, Čaputová presvedčila 40,57 percenta ľudí. Druhé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 30. marca. Šefčovič prijme rozhodnutie voličov s pokorou. Nový prezident sa ujme funkcie 15. júna.