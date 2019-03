MIMORIADNE Čaputová oznámila odchod z vedenia strany

BRATISLAVA - Prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová sa vzdala funkcie podpredsedníčky v strane Progresívne Slovensko. Potvrdil to dnes jej hovorca Martin Burgr. Čaputová vyhrala prvé kolo volieb a už v prvých debatách v nedeľu uviedla, že to má v pláne. Dnes oficiálne doručila svoju žiadosť strane.

Víťazka prvého kola prezidentských volieb Zuzana Čaputová už nie je podpredsedníčkou strany Progresívne Slovensko. „Pani Čaputová včera splnila svoj sľub, ktorý verejne dala, že sa vzdá funkcie podpredsedníčky. V otázke členstva platí jej ďalší verejný prísľub, že sa ho vzdá v prípade zvolenia,“ uviedol jej hovorca Martin Burgr. Čaputová svoje odstúpenie doručila písomne na vedenie strany.

Čaputová splnila sľub

Čaputová ešte v jednej z nedeľných debát oznámila, že sa vzdá funkcie v strane a v prípade víťazstva zo strany odíde. „Pokiaľ ide o moju pozíciu podpredsedníčky PS, tejto pozície by som sa vzdala. Možno to urobím aj hneď zajtra alebo v najbližších dňoch. Je na to zrelá doba,“ povedala Čaputová.

Čaputová získala v prvom kole voľby prezidenta 40,57 percenta hlasov. Jej súperom v druhom kole je Maroš Šefčovič, ktorý dostal 18,66 percenta hlasov.