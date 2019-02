Profilový ROZHOVOR s prezidentským kandidátom Marošom Šefčovičom: Rusko nemôžeme ignorovať

Ste za pevné zakotvenie Slovenska v EÚ?

Áno. Miesto Slovenska je jednoznačne v Európskej únii, pretože iba tak nám budú rásť platy, ľudia budú mať prácu a ochránime naše úspory v bankách. Každý, kto spochybňuje našu pozíciu v EÚ, toto všetko ohrozuje.

Súhlasíte so sankciami proti Rusku?

Rusko je mocnosť, ktorú nemožno ignorovať. Roky som viedol náročné rokovania s Ruskom a Ukrajinou o plyne. Ak by som rezignoval na dialóg, mali by sme tu možno každý rok plynovú krízu s dopadmi na naše domácnosti, nemocnice, školy či priemysel. Sankcie považujem za poslednú, takzvanú nukleárnu možnosť. Pri ich prijímaní je nevyhnutné postupovať jednotne v rámci EÚ.

Bola anexia Krymu porušením medzinárodného práva?

Slovensko je malá krajina a je pre nás mimoriadne dôležité, aby sa vždy dodržiavalo medzinárodné právo. Rovnako, ako Slovensko dodnes neuznáva samostatné Kosovo, nemôže akceptovať ani anexiu Krymu.

Ste za vystúpenie z NATO?

Hoci Európa vrátane Slovenska žije už vyše 70 rokov v mieri, žijeme v neistej dobe a Slovensko potrebuje silnú, dobre a moderne vyzbrojenú armádu, ako aj silných spojencov. Bezpečnosť je primárna úloha štátu. Vyslanie našich vojakov však musí byť vždy naše suverénne rozhodnutie.

Vymenovali by ste Roberta Fica za Ústavného sudcu?

Robert Fico dnes nie je kandidátom na sudcu Ústavného súdu a túto tému teda považujem za uzavretú. Ako prezident by som sa vždy sústredil na to, aby som vybral tých najkvalitnejších spomedzi uchádzačov, ktorých by mi parlament predložil.

Ste za zákaz potratov?

Veľmi si vážim ženy a viem, že rozhodnúť sa pre interrupciu je mimoriadne náročné, a ide o absolútne krajné riešenie. Každá prípadná zmena zákona musí rešpektovať postavenie ženy a nevyháňať ju do šedej alebo nelegálnej zóny. Som rád, že počet interrupcií na Slovensku klesá. A som presvedčený, že musíme nájsť spôsoby, ako podať ženám pomocnú ruku, aby k interrupciám dochádzalo naozaj v čo najmenšej miere. Budem tlačiť na to, aby každá žena dostala všetky informácie aj o iných možnostiach. Môj osobný príbeh je o prijatí všetkých detí v našej rodine, lebo môj krstný syn sa narodil s Downovým syndrómom.

Ste za odluku štátu od cirkvi?

Som za odluku cirkvi od štátu za podmienky, že prebehne na základe dohody medzi štátom a všetkými registrovanými cirkvami.

Ste za úpravu tlačového zákona, konkrétne povinnosť médií zverejniť odpoveď politikov?

Tlačový zákon si nepochybne vyžaduje širšiu úpravu ako len vo vzťahu k právu politikov na odpoveď pre politikov. Mediálny priestor sa na nám dramaticky mení. Vznikom online priestoru prichádza napríklad potreba zadefinovať, kto je novinár, ako ho chrániť, ale zároveň, ako zaručiť istú mieru zodpovednosti za obsah v online priestore. Ako prezident by som sa zasadzoval za odborné a vyvážené riešenie a sám by som do toho aktívne vstupoval organizovaním okrúhlych stolov.

Ste za uzákonenie práva homosexuálov uzatvárať partnerské zväzky?

Manželstvo je pre mňa zväzok muža a ženy tak, ako to v súlade s kresťanskými hodnotami definuje aj Ústava SR. O kresťanské hodnotové zakotvenie sa opiera aj môj názor na adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.

Využijete právo udeliť amnestiu?

Udelenie individuálnej milosti prezidentom pripúšťam len zo zdravotných a iných humánnych dôvodov.

Súhlasili by ste s návratom povinnej vojenskej služby?

Som za zachovanie profesionálnej armády tak, ako je to na Slovensku dnes. Potrebujeme mať v armáde špičkovo vycvičených a moderne vyzbrojených profesionálov.

Bol Jozef Tiso zločinec?

Žiaden štát by nemal ohrozovať životy svojich občanov a niektoré rozhodnutia, ktoré v danom čase boli urobené, nemožno ospravedlniť žiadnou politikou.

Ste za zachovanie povinného očkovania?

Všetky moje deti sú očkované. Viem, že nielen na Slovensku sa vedie vášnivá diskusia o zdravotných rizikách spojených s očkovaním, no ja som presvedčený, že výhody očkovania pre celú spoločnosť jednoznačne prevyšujú nad prípadnými rizikami pre jednotlivca.

Váš obľúbený šport, klub, športovec?

V mladosti som súťažne hrával volejbal a robil atletiku. Bez športu si neviem predstaviť život ani dnes – je to pre mňa synonymum lepšieho zdravia, ale aj záruka čistej hlavy a dobrej nálady. Osobitne ma baví bicyklovanie, na ktoré som nahovoril aj manželku Helenu, a zime si nenecháme ujsť lyžovačku. Pokiaľ ide o kluby, dnes fandím Slovanu vo futbale aj v hokeji. Som veľkým fanúšikom našich kráľovien športu – Petry Vlhovej a Anastasie Kuzminovej. Takisto som obdivovateľ Usaina Bolta, atletickej modly, s ktorým mám aj spoločnú fotku.

Najobľúbenejšia destinácia na dovolenku?

Hoci som rodený Bratislavčan, jednoznačne naše Tatry. Aj ja patrím k tým, čo ich doslova a dopísmena milujú. Považujem ich za najkrajšie veľhory, ktoré sa dajú obsiahnuť a prejsť krížom-krážom. Máme scestované aj celé okolie. Ešte s rodičmi a sestrou Marínou sme chodievali do Tatranskej Lomnice, Dolného Smokovca či Liptovského Jána. Asi najviac mi dali zabrať minulý rok, keď som liezol na Ťažký štít, ktorý má 2520 metrov.

Ktorého speváka, skupinu, pesničku máte najradšej?

V mladosti som obľuboval Elán a aj dnes si s mojím krstňaťom Jankom často púšťame pieseň Sestrička z Kramárov. Dnes ma dobre naladia napríklad skladby od skupiny No name.

Obľúbený film, herec?

Velikán slovenského filmu a divadla Michal Dočolomanský, pri ktorom sa mi okamžite vybaví spomienka na predstavenie Na skle maľované. Bol navyše naším susedom v Karlovej Vsi a neraz sme ho stretli, keď si opravoval auto.

Keby ste si mohli zobrať na opustený ostrov jedinú vec, ktorá by to bola?

Bez manželky ma na opustený na ostrov nedostanete. Aj tak by mi to nedovolila (smiech:)).