Nemecko vyhostilo Turka do svojej krajiny: Jeho vydanie žiadali v USA pre obvinenia z terorizmu

Yilmaza obžalovali v roku 2015 z účasti na útokoch voči americkým vojakom v oblasti hraníc medzi Afganistanom a Pakistanom, ku ktorým došlo takmer desať rokov predtým. Taktiež ho obvinili z poskytovania rád a inštrukcií pri vojenskom výcviku mužovi zapojenému do samovražedného bombového útoku v Afganistane, pri ktorom prišli v roku 2008 o život dvaja americkí vojaci a 11 utrpelo zranenia.

Yilmaz nemeckým vyšetrovateľom v roku 2009 povedal, že je členom skupiny nazývanej Únia islamského džihádu a "pokiaľ bude trvať vojna, bude bojovať proti Američanom", píše sa v obžalobe. "Sme hlboko sklamaní rozhodnutím Nemecka deportovať nebezpečného teroristu Adema Yilmaza do Turecka a nevydať ho do Spojených štátov, aby čelil spravodlivosti za svoju spoluúčasť na vražde dvoch amerických vojakov," uviedol v stredu večer vo vyhlásení úradujúci americký minister spravodlivosti Matthew Whitaker. Nemecká vláda podľa neho "odmieta prevziať zodpovednosť za to, že Yilmaza nevydala do Spojených štátov, porušila svoje zmluvné záväzky a podkopala právny štát".