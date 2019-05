Katastrofa z nebies: Viaceré štáty na severovýchode USA zasiahli tornáda

Víchrica v oblasti zasahujúcej aj do susedného štátu Kansas vyvolala tornáda, ktoré vyvracali stromy, ničili elektrické vedenie a poškodzovali domy. NWS vydala v súvislosti s tornádami výstrahy aj v niektorých častiach štátov Pensylvánia a New Jersey a mesta New York, ktoré sa nachádzajú na severovýchode USA.

Tornáda zasiahli v noci na utorok štáty Indiana a Ohio ležiace hlbšie vo vnútrozemí, kde spôsobili škody a vyžiadali si život jednej osoby. Najmenej 130 ďalších ľudí utrpelo zranenia.

Spojené štáty zaznamenali v posledných týždňoch prudký nárast výskytu tornád. Meteorologické služby dostali počas pondelka a utorka viac ako 55 hlásení o smrštiach z ôsmich štátov, uviedla na svojej webovej stránke stanica CNN.