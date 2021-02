Raj na zemi zažil cez noc peklo: VIDEO Malé tornádo napáchalo obrovské škody, zničilo turecké letovisko

Tornádo vyvracalo stromy, strhávalo škridly, ničilo autá a prevrátilo žeriav a najmenej štyri lode. Turistami vyhľadávané Češme sa nachádza zhruba 90 kilometrov západne od mesta Izmir. Najviac bolo postihnuté stavenisko letného ubytovacieho zariadenia, kde sa prevrhol žeriav na kontajner so stavebnými robotníkmi. Zranilo sa 16 z nich, jedného previezli do nemocnice so zlomenou nohou. Uviedla to štátna tlačová agentúra Anadolu.

"Češme, raj na zemi, zažil minulú noc peklo," citovala Anadolu primátora Ekrema Orana. Silný vietor a krupobitie spôsobili škody aj v neďalekom meste Urla, v ktorom poškodili stovky komerčných skleníkov.