FOTO Chvíle hrôzy v Rumunsku: VIDEO Krajinou sa prehnalo tornádo, zobralo so sebou idúci autobus

Z celkovo 40 cestujúcich utrpeli zranenia najmenej dvanásti, informovali miestne médiá. Tornádo následne len tesne minulo obec Dragalina, podľa médií však napriek tomu v oblasti strhlo niekoľko striech a povyvracalo stromy. V súvislosti s týmto pre Rumunsko netypickým fenoménom počasia varovali meteorológovia aj pred možnými víchricami, predovšetkým v nížinách.

Zdroj: Instagram/ioana.geana

An insane video was shared of a tornado forming in the Drajna area in Romania. The mayor of Romania said that in total 10 homes were affected and a bus was overturned. #Romania #Tornadohttps://t.co/wWHqCwPTR5 pic.twitter.com/gLdeiawFsq