Jerguš penil od zlosti: FOTO Vybíjal sa mu mobil a vlak hlásil meškanie, šok na bratislavskej stanici

Jerguš bol v sobotu 13. októbra nútený čakať na bratislavskej hlavnej stanici, pretože jeho vlak mal meškanie 40 minút. Nakoľko sa však vracal z celodennej pracovnej cesty, jeho mobil bol takmer vybitý. „Mal som 3 percentá baterky, a tak som dúfal, že si ho na vlakovej stanici hlavného mesta členského štátu Európskej únie bez problémov nabijem,“ opisuje dianie muž, ktorý sa rozhodol, že zájde do novootvorenej čakárne, ktorá funguje od polovice septembra.

Hoci minister dopravy a výstavy Árpád Érsék (Most-Híd) a generálny riaditeľ Železníc SR (ŽSR) Martin Erdössy avizovali, že rekonštrukcia stála cca 990-tisíc eur vrátane DPH, Jerguš v nej nenašiel ani jednu funkčnú elektrickú zásuvku.

Novú čakáreň tvoria tri miestnosti. „Síce majú štatút čakárne, no lavičky nájdete len v jednej z miestností, a to v počte 30 miest na sedenie,“ opisuje čitateľ s tým, že síce v ďalších dvoch miestnostiach lavičky chýbali, boli prázdnejšie. „Zmieril som sa s faktom, že v 21. storočí budem sedieť na zemi v čakárni popri nabíjaní svojho telefónu, no keď som svoje zariadenie zapojil do zásuvky, zistil som, že v nej nie je prúd,“ krúti hlavou Jerguš.

Muž sa preto vybral na poschodie, kde ho prekvapili ďalšie skvosty. „V čakárni je zákaz konzumovať jedlo. Nenájdeme tu koše na triedený odpad či informačné tabule, ale nájdeme tu konečne fungujúce zásuvky,“ pokračuje Jerguš. Uviedol, že tam videl dve alebo tri, ktoré boli vo výške asi 1,4 metra od zeme, no lavičky pri nich chýbali. „Čo mi teda ostáva? Opäť sedieť na zemi a navyše držať si telefón celý čas v ruke,“ dodal muž.

Železnice sa za vzniknuté nedorozumenie ospravedlnili

Na podnet nášho čitateľa sme sa obrátili na slovenské železnice. Ivana Popluhárová z odboru komunikácie ŽSR pre Topky.sk vysvetlila, že išlo o dočasnú poruchu. „Na hlavnej stanici sme zaznamenali krátkodobý výpadok nabíjania - bol vyrazený elektrický istič. Cestujúci nedostatok okamžite avizovali a problém bol vzápätí vyriešený. Všetky zásuvky sú plne funkčné,“ objasnila.