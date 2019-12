FOTO Dráma v bratislavskom obchodnom centre: Bývalá tenistka zažila na eskalátore hrôzu

BRATISLAVA - Eskalátory (pohyblivé schody) sú neodmysliteľnou súčasťou nákupných centier. Pre psov však predstavujú hrozbu. Vedomá si toho bola aj bývalá slovenská tenistka Romana Tabaková, ktorá si svoju sučku Penelope pred vstupom na eskalátor v obchodnom dome pri brehu Dunaja vzala do náruče. Napriek tomu sa jej prihodilo nešťastie, po ktorom varuje ostatných.

Bol to otrasný pohľad! Labka Romaninho štvornohého miláčika uviazla v eskalátore. „Držala som ju na rukách, začala sa mi trepať, tak som ju dala dole a Penelope sa zakliesnila labka do eskalátora,“ opisuje nepríjemný zážitok Tabaková. „Hrôza! Všade krv! Pazúriky jej prišili, ale mohlo to dopadnúť oveľa horšie!“ dodala.

Romana so zranenou Penelope utekala k veterinárnemu lekárovi. Zdroj: FB/Romana Tabak

Nepríjemnosť s pudlíkom sa bývalej športovkyni prihodila v stredu (4. decembra) v bratislavskom nákupnom centre na brehu Dunaja.

Zdroj: FB/Romana Tabak

„Dávajte si pozor a držte ich vždy na rukách,“ odkázala ľuďom Romana, ktorá tŕpne, čo bude s Penelope. „Teraz musíme týždeň počkať, či sa prišité pršteky ujmú, alebo pôjdu preč,“ povedala.