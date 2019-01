FOTO Peter si užíval romantiku na Dunaji, keď zaburácala streľba, stal sa svedkom masakra

Jozef sa medzi 9. až 14. hodinou sa zdržiaval na riečnom kilometri 1780 pri veľkých kopách štrku na slovenskom brehu pri obci Zlatná na Ostrove v Komárňanskom okrese, ktorý mu bol pridelený.

Po príchode na miesto ho však privítali salvy z brokovníc od maďarského brehu Dunaja oproti mestu Ács. „Hm, hovorím si, veď asi maďarskí rybári lovia kormorány veľké. Takto to šlo asi hodinku. Striedali sa salvy výstrelov z brokovníc, pauza, zasa salva a pauza,“ opisuje čitateľ s tým, že keď následne vzal do rúk ďalekohľad, na maďarskom brehu videl sedieť muža v modrom rozkladacom kresle, stúpajúci modrý dym z ohniska a zaparkovaný čln na brehu.

Netrvalo dlho než si Jozef uvedomil, že nejde o nijakého rybára. „Muž vždy na člne odbehol kúsok od brehu a vždy sa vrátil na breh a sadol si do modrého kresla, ja som si zatiaľ chodil do auta po kávičku. Stále mi to akosi nedalo, počúvam, veď tá streľba z brokovníc je akási divná,“ pokračuje.

Len čo spozoroval, že tá kopa haluzia je maskovaný poľovnícky kryt, z ktorého vykúkali traja ostrostrelci, prebehol mu mráz po chrbte. Poľovníci mali podľa jeho slov výkonné a dlhé automatické viacranové brokovnice a strieľali či zostreľovali aj kačice z väčšej vzdialenosti ako100 metrov od krytu.

„To už rýchlo volám kamarátovi - znalcovi pomerov na Dunaji - a opisujem mu do telefónu, čo sa deje. Potvrdzuje, že je to partia talianskych poľovníkov, ktorí chodia loviť pravidelne do Maďarska. Vraj s nimi majú problémy aj Maďari. Následne volám aj na Ochranu dravcov na Slovensku a napokon na policajné prezídium SR, odbor environmentálnej kriminality. Vec zobrali na vedomie, a mala byť informovaná aj poriečna polícia.“

Poľovačka na kačice divé tak postupne nabrala na neskutočnej brutalite. Jozef tvrdí, že za hodinu ich zastrelili asi 40. „Traja strelci strieľali z krytu na všetky doletujúce kačice, používali zrejme ústne vábničky a napodobňovali hlasy kačíc. Okolo krytu mali až celkom 40 atráp (z plastu) rôznych druhov kačíc, a všade na brehu bola rozsypaná kukurica. Takto vnadili na divé kačice,“ spomína čitateľ s dodatkom, že štvrtý poľovník s člnom s maďarskou vlajkou vždy priplával k zostreleným kačiciam a dával ich do člna pomocou rybárskeho podberáka.

Najstrašnejší pohľad sa mu však naskytol, keď kačice, ktoré ešte žili, dostreľoval brokovnicou priamo na vodnej hladine. „Niektoré preživšie hádzal do člna a priamo som ho videl, ako ešte štyri po vystúpení z plavidla dosť brutálne otrieskal o prednú časť kovového člna. Samozrejme to prežili, a s dolámanými kosťami hádzal na breh, ale tak, aby sa ešte saltom vrteli vo vzduchu. Po dopade na štrkový breh, sa takto otrieskané kačice ešte bezvládne metali.“

Jozef na záver dodáva, že o týchto hrozostrašných poľovačkách na maďarských brehoch Dunaja, ktoré organizujú Maďari a pozývajú na ne Talianov, už veľa počul. Ale až teraz to mal možnosť dopodrobna vidieť na vlastné oči, počuť na vlastné uši. „Toto už veru nie je nijaké poľovníctvo, ale čistá brutalita a premyslené zabíjanie,“ zdôraznil.

Slovenská poľovnícka komora tento čin odsúdila

Šéf kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba pre Topky.sk povedal, že ide o lov kačíc užívateľom na pravej strane, t.j. Dunaja v Maďarsku, kde je legislatíva mierne odlišná. „Poukázali sme však na neštandardné konanie na Maďarskej strane a požiadali sme o dôslednú kontrolu na Maďarskej strane, upovedomili príslušné orgány hraničnej polície a Maďarskej poľovníckej komory,“ spresnil Šuba.