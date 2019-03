Strašné, čo videl Adam v lese: VIDEO zo súboja vám navodí zimomriavky, ochranári našli krv

Amatérske videá poriadne zblízka zachytávajú súboj medveďa s diviakom. Jedno z nich vyhotovil Adam v obci zvanej Staré Hamry v Beskydách. Na dychberúcich záberoch zápasí šelma s divou ošípanou, pričom má medveď značnú prevahu. „Dnešná (28. februára, pozn. red.) romantická prechádzka,“ okomentoval svoje video Adam, ktoré dovedna videlo už viac ako 2,5-tisíca ľudí.

Autor ďalšieho videa, zdá sa, zachytil jeho pokračovanie. Vyzerá to na ňom síce tak, že medveď a diviak sa spolu len hrajú, no podľa riaditeľa CHKO Beskydy to v skutočnosti pre kanca nedopadlo šťastne. „Pravdepodobne išlo o začiatok lovu. Medveď to nerobí len tak pre zábavu. A keď sme šli po stopách, našli sme krv,“ citoval denikn.cz riaditeľa CHKO Beskydy Františka Jaskulu.

Bezprostredne ale nie je známe, ako súboj dopadol a či je na nich zachytená rovnaká dvojica. „Medveď na človeka zaútočí, len ak sa cíti v úzkych,“ doplnil Jaskula.