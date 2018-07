Odporné VIDEO: Miro si kúpil slaninu, keď ju doma krájal, takmer ho naplo! Slováci sú zhrození

LEVICE - Zážitok Mira v priebehu pár hodín dokázal znechuť tisícky Slovákov. Ako tvrdí muž, v jednej z prevádzok v známom levickom hypermarkete si kúpil kus gazdovskej slaniny. Keď ju však začal doma krájať, liezli z nej živé červy. Zhnusený Miro si to nahral na video, ktoré zverejnil spolu s fotografiami na svojom Facebooku.

Miro zašiel v utorok 17. júla na nákup do jednej z prevádzok, ktorá sa špecializuje hlavne na predaj mäsa, mäsových výrobkov, syrov a mliečnych výrobkov. Priblížil, že prevádzka sa nachádza v známom levickom hypermarkete a dá sa v nej kúpiť aj domáci med či chren.

Miro však nečakal, že v jednom kuse gazdovskej slaniny bude ukrytých toľko "proteínov". „Doma som začal krájať ich gazdovskú slaninu a toto na mňa vykuklo,“ napísal znechutený zákazník.

Zo slaniny liezli živé červy. Miro túto nechutnosť nahral na video, ktoré spolu s fotografiami zverejnil na svojom Facebooku. Odozva verejnosti na seba nenechala dlho čakať. Pod príspevkom sa nazbieralo v priebehu pár hodín vyše štyristo komentárov, v ktorých ľudia nešetria negatívnymi slovami.

Gazdovská slanina, v ktorej našiel Miro živé červy. Zdroj: FB/Miro I.

Viacerí užívatelia Mirovi odporučili, aby sa s týmto podnetom a pokladničným blokom obrátil na Štátnu veterinárnu a potravinovú inšpekciu SR.

Zdroj: FB/Miro I.

Objavili sa však aj názory, že ide o klamlivú informáciu. Angelika napísala, že síce nevie, prečo má niekto potrebu takto špiniť obchod a klamať, ale v spomínanej prevádzke ju kúpiť nemohol.

„Neviem, kde si pán kúpil tú slaninku, ale v tej prevádzke určite nie. Naša gazdovská slanina vyzerá inak,“ podotkla Angelika s tým, že k svojmu komentáru nahrala aj fotografiu mäsových údenín.

Fotografia, ktorou na sociálnej sieti argumentovala Angelika. Zdroj: FB/Angelika B.

To, či Miro skutočne kúpil výrobok v jednej z prevádzok v levickom hypermarkete, je otázne, no nech bola slanina kúpená kdekoľvek, ide o obrovskú nechutnosť, ktorú by mali prešetriť kompetentné orgány.