Svoj hlas odovzdal aj exprezident Schuster: Doteraz boli sľuby a teraz začnú skutky

Ako povedal, zvolená hlava štátu bude mať dôveru voličov a je potrebné ju rešpektovať. „Doteraz boli sľuby a teraz začnú skutky. Potom sa ukáže, či bol taký, ako sľúbil, alebo bol lepší - menej sľuboval, viac vykonával. Realita sa ukáže, až keď nastúpi 15. júna,“ povedal s tým, že povinnosť občanov je prezidenta kritizovať a ten by ich mal počúvať.

„Každý rok bude mať pri hodnotení stavu republiky možnosť povedať to, čo si myslí – objektívne kritizovať to, čo je zlé, pochváliť to, čo je dobré. Ja som to tak robil, nebol som pochopený. Ale dnes sme už ďalej, takže už skôr pochopia, že prezident nie je na to, aby bol pritakávač koalícii, ale musí povedať, čo robí opozícia dobre, ale aj koalícia,“ dodal s tým, že prezident je dobrý vtedy, ak nájde správny pomer.

Ako Schuster pripomenul, priama voľba prezidenta má veľký význam a nemalo by sa pripustiť, aby ho opätovne volil parlament. Výsledky prvého kola, respektíve počet hlasov, ktoré v ňom získali kandidáti Štefan Harabin a Marian Kotleba okomentoval slovami, že aj to niečo signalizuje, „lebo nezískali málo“.

Exprezident Schuster, ktorý bol druhým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky (SR) a zároveň prvým prezidentom SR, ktorého zvolili občania SR v prvej priamej voľbe hlavy štátu, pripomenul, že čím je vyššia účasť na voľbách, tým je morálna sila prezidenta väčšia. „Keď si spočítate hlasy, ktoré prezident od občanov získava, tak je to jedna koalícia,“ uzavrel s tým, že z demokratického hľadiska však o výsledku volieb účasť nerozhoduje.