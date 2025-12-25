Zdravotní záchranári zasahovali počas Štedrého dňa v 1563 prípadoch

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)
BRATISLAVA - Zdravotnícki záchranári absolvovali počas tohtoročného Štedrého dňa výjazdy k 1563 pacientom po celom Slovensku. Najviac výjazdov evidovali v Košickom (290) a Prešovskom kraji (238), najmenej ich bolo v Trnavskom (162) a Nitrianskom kraji (167). Informuje o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR na sociálnej sieti.
„Najčastejšie išlo o kardio ťažkosti a ťažkosti s dýchaním,“ skonštatovalo OS ZZS.
Operačné stredisko zaevidovalo v stredu (24. 12.) celkovo 2130 udalostí.