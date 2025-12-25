MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v pohotovosti: Ruský útok poškodil budovy aj sklady, pod troskami našli mŕtvu osobu

KYJEV/MOSKVA - Ruské úrady v noci na dnes hlásili požiar v prístave Tymrjuk pri Azovskom mori. Podľa nich vznikol po útoku ukrajinských dronov, píše agentúra Reuters. Moskovský starosta Sergej Sobjanin podľa ruskej agentúry TASS uviedol, že ruská protivzdušná obrana zasahovala v noci na dnes proti ukrajinským dronom mieriacim na ruské hlavné mesto. Ukrajinské úrady v noci vyhlásili poplach v Kyjeve.
10:50 "(Ruský) útok poškodil administratívne a výrobné budovy a sklady. V niektorých z nich vypukli požiare," povedal k útoku v Odese šéf oblastnej vojenskej správy Oleh Kiper. Podľa neho pod troskami bola nájdená mŕtva osoba a dvaja ľudia boli zranení.
9:44 Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že ruská protivzdušná obrana cez noc zneškodnila 141 ukrajinských dronov, najmä blízko hraníc. Niekoľko dronov zostrelila ale aj nad Moskvou, uviedol jej starosta Sergej Sobjanin. Kvôli útokom ruských dronov bol v noci vyhlásený poplach na rade miest Ukrajiny vrátane metropoly Kyjeva, jeden človek zomrel podľa miestnych úradov pri ďalšom ruskom útoku na prístav Odesa, informoval ruskojazyčný web stanice BBC.
8:43 USA odtajnili prepisy rozhovorov medzi Putinom a Bushom z rokov 2001 a 2008. „Ukrajina je umelo vytvorený komplexný štát,“ píše sa. Doslovné prepisy boli uverejnené na webovej stránke Národného archívu bezpečnosti. Informuje o tom NEXTA na soicálnej sieti X.
6:58 Po nedávnom útoku ruskej armády na prístav Pivdennyj v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny došlo k úniku slnečnicového oleja do mora. V dôsledku toho uhynuli desiatky vtákov, informuje agentúra Reuters.
6:55 Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou, informovali vo štvrtok štátne médiá KĽDR citované agentúrou AFP. V liste Putin ocenil účasť severokórejských vojakov, ktorí pomáhali ruskej armáde bojovať proti Ukrajine, a uviedol, že sa tým potvrdila existencia „bojového bratstva“ medzi oboma krajinami.
Podľa úradov v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska v prístave Tymrjuk horia dve nádrže. Požiar pokrýva plochu 2000 metrov štvorcových a zatiaľ nespôsobil žiadne obete. O úderoch na tento prístav ruské úrady informovali už v predchádzajúcich týždňoch.
V noci na dnes moskovský starosta Sobjanin niekoľkokrát informoval o zásahoch ruskej protivzdušnej obrany proti ukrajinským bezpilotným prostriedkom, ktoré podľa starostu mierili na hlavné ruské mesto. Podľa Sobjanina boli drony obranou zničené. Podrobnejšie informácie o obetiach či škodách neuviedol.
Podľa ukrajinskej tlače kvôli aktivitám dronov úrady vyhlásili v noci na dnes poplach v Kyjeve a okolí. Ani v tomto prípade nie sú bližšie informácie o možných škodách či obetiach. Ukrajina opakovane čelí nočným úderom zo strany Ruska za použitia rakiet a bezpilotných prostriedkov.