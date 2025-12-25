Zmena je život: Speváčku Cher (79) by ste s BLOND hrivou teraz nespoznali

LOS ANGELES - Speváčka Cher vystúpila v americkej komediálnej nočnej šou, kde všetkým vyrazila dych. Nielen svojím speváckym výkonom, ale i vzhľadom. Aspoň na chvíľu z nej bola blondína!
Cher opäť ukázala, prečo patrí medzi najväčšie ikony hudobnej histórie. V 79 rokoch sa po takmer štyroch desaťročiach vrátila na pódium legendárnej relácie Saturday Night Live a jej sviatočné vystúpenie bolo všetkým, len nie nenápadné. Do štúdia 8H vstúpila v koženej bunde, blond parochni a extravagantných teplákoch známej značky v hodnote 6 400 dolárov. V tomto looku predviedla skladby „DJ Play A Christmas Song“ a „Run Rudolph Run“ zo svojho albumu „Christmas“ z roku 2023, čím publikum okamžite dostala do sviatočnej nálady.
Móda je pre Cher rovnako dôležitá ako hudba. Od roku 1965 si vybudovala nezameniteľný štýl. Dôkazom jej nadčasového vplyvu je aj fakt, že jej ikonické kúsky žijú ďalej na súčasných popových hviezdach. Speváčka Sabrina Carpenter si len nedávno obliekla dvoje archívne šaty od návrhára Boba Mackieho. Jeden z týchto modelov mala Cher pôvodne oblečený už v roku 1975 počas vystúpenia s Tinou Turner v televíznej šou „Cher“. Spoznali by ste slávnu speváčku s blond hrivou?
