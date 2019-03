Slováci sa na voľbách nabalili: Najviac potešili tipujúcich výsledky Čaputovej a Kotlebu

BRATISLAVA - Zdá sa, že volebná noc priniesla úspech nielen prvým dvom kandidátom, ale aj Slovákom, ktorí si stavili. Najväčšiu výhru si odniesol tipujúci, ktorý veril Čaputovej. Prekvapivo ľudia viac verili v postup Štefana Harabina, než tomu, že sa Čaputová stretne so Šefčovičom. Výhre sa potešil aj Slovák, ktorý si stavil na Mariana Kotlebu.

Na víťaza 1. kola prezidentských volieb Zuzanu Čaputovú bolo v stávkovej spoločnosti Niké prijatých viac než 55 percent podaných stávok. Ako ďalej informoval hlavný bookmaker spoločnosti Richard Slušný, bolo to suverénne najviac spomedzi všetkých kandidátov.

Najväčšia výhra za Čaputovú a Kotlebu

Najviac na prezidentských voľbách v rámci stávok spoločnosti Niké zarobil tipér, ktorý stavil 9999 eur na to, že Zuzana Čaputová získa viac ako 37 percent. „Pri kurze 1,75 tak vyhral 17 498 eur,“ povedal Slušný. Ďalší z tipérov pri rovnakom vklade predvídal nižší počet percent, ako bola stanovená hranica 10,50 pri kandidátovi Mariánovi Kotlebovi. Zarobil tak 16 498 eur. „To, že účasť voličov neprekročila 50-percentnú hranicu potešilo ďalšieho tipéra. V kombinácii s vkladom 4000 eur mu na jeho konto pribudlo 7120 eur,“ povedal Slušný.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Harabinovi verili viac ako Šefčovičovi

Dodal, že to, že do druhého kola postúpila dvojica Čaputová, Šefčovič potešilo ďalšieho výhercu, ktorý pri vklade 4000 eur vyhral 5920 eur. „Vyrovnanejšie to bolo v súboji o druhú priečku. Napokon sme viac prijatých stávok mali na Štefana Harabina, takmer 20 percent. Marošovi Šefčovičovi verilo 11 percent. Zvyšní kandidáti si rozdelili zostávajúce stávky,“ povedal Slušný.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Tipujúci v stávkovej spoločnosti Tipsport podali na prvé kolo prezidentských volieb spolu 26 500 tiketov v hodnote 607 000 eur. Ako ďalej informovala stávková spoločnosť, v jej českej sekcii vsadil tipér na víťaztvo Zuzany Čaputovej v prvom kole 470 000 českých korún. Pri kurze 1,24:1 tak obdržal výhru 583 000 českých korún.

„Českí tipéri nemajú vo všeobecnosti taký prehľad o slovenskej politike, a preto sa snažili viac-menej podporiť víťazstvo najväčšej favoritky a vylepšiť si kurzy na tiketoch. Prípadne, ako v podaní jedného odvážlivca, z vysokej stávky spraviť relatívne vysokú výhru,“ vysvetlil bookmaker spoločnosti Pavol Boško. Doplnil, že prvé kolo prezidentských volieb prinieslo inému tipérovi výhru 53 535 eur. „Okrem iného mu šťastie priniesla aj volebná účasť, ktorá sa vyšvihla nad 46,51 percent,“ povedal s tým, že tiket podal v hodnote 1500 eur v kurze 35,69:1. Podaný bol však v kombinácii so športovými zápasmi.