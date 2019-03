Kočnerov kamarát sedí vo volebnej komisii: Je obvinený v kauze zmenky, ľudia sú pobúrení

BRATISLAVA - V petržalskej komisii sedí Štefan Ágh, spoločník Mariana Kočnera, ktorý je takisto obvinený v kauze zmenky. Ľudí, ktorí tam prišli voliť, to pobúrilo. Ágh bol totiť v minulosti Kočnerovým blízkym obchodným partnerom i kamarátom. Do komisie ho nominovala Kotlebova strana.

Informoval o tom Denník N, ktorý na to upozornili nespokojní voliči. Ágh je predsedom okrskovej komisie v Petržalke. Ľudí pohoršilo, že im volebné lístky podáva človek, ktorý má tak blízko k obvinenému Marianovi Kočnerovi. Do komisie ho nominovala strana Mariana Kotlebu.

Nebudem to s vami riešiť vo volebnej miestnosti

„Nebudem s vami debatovať na túto tému. Zavolajte mi kľudne, dám vám telefónne číslo, neriešte to tu vo volebnej miestnosti,“ povedal Ágh na otázku, či je v poriadku, že je obvinený a sedí v komisii. Ágh sa nechcel vyjadriť ani k obvineniu Kočnera, ktoré padlo v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nechcel povedať ani to, ako sa do volebnej komisie dostal.

Podľa vedúceho komunikačného oddelenia v Petržalke Radovana Cholevu však Ágha do komisie nominovala Kotlebova strana ĽSNS. Samotný miestny úrad na to podľa neho nemá žiadny vplyv. Predsedu komisie si volia členovia volebnej komisie.

Oslovili sme aj tlačové oddelenie strany ĽSNS.