Pamätáte si to správne? THC vám môže v hlave vytvárať FALOŠNÚ REALITU, varujú vedci

COLORADO - Státisíce skenov mozgu a viaceré štúdie ukazujú, že účinky marihuany na mozog sa líšia podľa veku aj intenzity užívania. Kým u mladých môže zhoršovať pamäť a rozhodovanie, u starších priniesla prekvapivo aj pozitívne výsledky.
Dlhodobý vplyv marihuany na ľudský mozog je predmetom mnohých výskumov. Najnovšie štúdie naznačujú, že jej účinky nie sú jednoznačné a výrazne závisia od veku používateľa aj frekvencie užívania. Vedci z University of Colorado Anschutz skúmali vplyv marihuany na mladých dospelých vo veku 22 až 36 rokov. Účastníkov rozdelili podľa miery užívania – od minimálneho kontaktu až po intenzívne užívanie, ktoré definovali ako viac než tisíc skúseností počas života. Ako píše portál LADBible, následne absolvovali sériu úloh, počas ktorých im skenovali mozog.
Výsledky ukázali, že až 63 percent intenzívnych užívateľov vykazovalo zníženú mozgovú aktivitu pri úlohách zameraných na pracovnú pamäť. Podobné výsledky sa objavili aj u 68 percent ľudí, ktorí marihuanu užili nedávno. Znížená aktivita mozgu sa pritom spája so slabším rozhodovaním, horšou pamäťou, pozornosťou či spracovaním emócií. Asistent profesora Joshua Gowin upozornil, že náhle vysadenie marihuany môže tiež krátkodobo ovplyvniť kognitívne funkcie. Podľa neho je preto dôležité, aby si ľudia uvedomovali svoj vzťah k tejto látke a pristupovali k nej zodpovedne.
Dlhodobé užívanie môže viesť aj k otupeniu emócií
Na možné riziká upozorňuje aj odborník Daniel Amen, ktorý analyzoval stovky tisíc mozgových skenov. Podľa neho majú užívatelia marihuany často znížený prietok krvi v oblastiach mozgu zodpovedných za pamäť, koordináciu či emócie. Dlhodobé užívanie môže viesť aj k otupeniu emócií a zvýšenému riziku úzkosti, paranoje či psychóz. Ďalší výskum z Washington State University upozorňuje na vplyv THC – hlavnej psychoaktívnej látky v marihuane – na vznik falošných spomienok. THC síce neoslabuje pocit známosti situácie, no narúša presnosť spomienok, čo znamená, že si človek môže byť istý niečím, čo sa v skutočnosti nestalo.
Spoluautorka štúdie Carrie Cuttler vysvetlila, že THC „preberá kontrolu nad mozgovými procesmi“ a narúša prirodzené mechanizmy vytvárania a vybavovania si spomienok. Dobrou správou však je, že už po mesiaci abstinencie sa môže pamäť výrazne zlepšiť. Zaujímavé zistenia priniesol aj výskum zameraný na starších ľudí. Analýza viac než 26-tisíc užívateľov vo Veľkej Británii ukázala, že u starších jedincov bolo celoživotné užívanie marihuany spojené s väčším objemom mozgu a lepšími kognitívnymi schopnosťami.
Vedúca výskumu Anika Guha však upozorňuje, že tieto výsledky nemožno zjednodušovať. Podľa nej závisí najmä od spôsobu užívania, obsahu THC a aj od toho, že mnohí účastníci už drogu v súčasnosti neužívali. Navyše, marihuana dostupná v minulosti mala odlišné zloženie než tá dnešná. Odborníci sa zhodujú, že na definitívne závery bude potrebný ďalší dlhodobý výskum. Jedno je však isté – vplyv marihuany na mozog je komplexný a nemožno ho označiť len za pozitívny alebo negatívny.