Štát zamotal mnohým rodičom hlavu: Možné riešenie zložitej situácie! Máte nárok na TÚTO dávku

BRATISLAVA - Ak bude škola či škôlka 8. mája zatvorená z rozhodnutia riaditeľa, rodičia môžu požiadať o dávku ošetrovné.
V rámci konsolidácie sa 8. máj a 15. september tohto roku zrušili ako dni pracovného pokoja, no sviatkom zostali. Najmä blížiaci sa 8. máj spôsobuje mnohým problémy. Zmätok sa týka aj školákov a ich rodičov - mnohí nevedia, či ich deti 8. mája do školy čI škôlky pôjdu, alebo im bude udelené takzvané "riaditeľské voľno." V príapde, že by oni museli ísť do práce, no deti by do školy nešli, najmä pre tých s menšími ratoleťami by to znamenalo nemalé komplikácie.
Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti uvádza, že môžu požiadať o dávku ošetrovné. "Žiadosť o ošetrovné nie je potrebné riešiť s pediatrom, môžete si ju vytlačiť z našej webstránky a potvrdí ju priamo škola," tvrdé poisťovňa.
"Dávku ošetrovné na deň 8. mája 2026 v prípade uzavretia školy je možné čerpať na dieťa do veku 11 rokov, resp. do 18 rokov v prípade dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Tlačivo rodičovi nepotvrdzuje lekár, ale ŠKOLA, ktorá je povinná rodičovi potvrdiť svoje uzatvorenie. Výška dávky ošetrovné je 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca, teda z jeho hrubej dennej mzdy," vysvetlili.
Nárok na dávku ošetrovné si po splnení podmienok môžu uplatniť napríklad aj starí rodičia.