15 rokov od kráľovskej svadby: Aha, ako vyzerali vtedy Kate a William!

LONDÝN - Pätnásť rokov od rozprávkovej svadby Princ William a Kate Middleton si svet pripomína okamih, ktorý sledovali stámilióny divákov. Manželia oslavujú krásne krištáľové výročie.
29. apríla uplynie presne pätnásť rokov od okamihu, keď si v majestátnom Westminsterskom opátstve povedali svoje osudové „áno“ Princ William a Kate Middleton. Ich veľkolepý svadobný obrad sa stal jednou z najsledovanejších udalostí svojej doby – pri televíznych obrazovkách ho sledovali stovky miliónov divákov po celom svete, zatiaľ čo tisíce ľudí zaplnili ulice Londýna, aby mohli byť aspoň na chvíľu súčasťou historického momentu.
Táto svadba nebola len romantickým vyvrcholením dlhoročného vzťahu, ale zároveň symbolickým začiatkom novej éry britskej monarchie. Po pätnástich rokoch spoločného života dnes manželia oslavujú takzvané krištáľové výročie. Ako prví následníci trónu patria medzi najobľúbenejších členov kráľovskej rodiny a verejnosť ich vníma ako modernú tvár monarchie.
Z kedysi mladého zamilovaného páru sa postupne stali skúsení reprezentanti krajiny a rodičia troch detí – Princa Georges, Princeznej Charlotte a Princa Louisa. Počas rokov ich vzťah čelil viacerým skúškam, ktoré preverili ich pevnosť a oddanosť. Jedným z najnáročnejších období bol rok 2024, keď princezná Kate čelila rakovine.
