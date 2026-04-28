PRIESKUM ukázal krutú realitu Slovákov: Takmer polovica z nás si nemôže dovoliť dovolenku!

BRATISLAVA – Leto sa nezadržateľne blíži, no pre státisíce Slovákov zostane more či hory len nesplneným snom. Najnovší prieskum odhalil šokujúcu pravdu o našich peňaženkách. Takmer polovica národa priznáva, že ich životná úroveň sa za posledný rok zhoršila.
Zatiaľ čo katalógy cestovných kancelárií lákajú na exotiku, realita v slovenských domácnostiach je podstatne šedšia. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia si až 41% populácie nemôže dovoliť ani jeden týždeň dovolenky mimo domova za rok. Pre štyroch z desiatich Slovákov sa tak oddych stáva nedostupným luxusom.
Situácia nie je o nič ružovejšia ani pri pohľade na každodenný život. Až 47 % ľudí hodnotí svoju súčasnú životnú úroveň horšie ako pred rokom. Pocit, že chudobnieme, sa tak stáva dominantným vnímaním v našej spoločnosti.
Život bez rezervy
Mnohí Slováci kráčajú po tenkom ľade. Tretina opýtaných (37 %) uviedla, že by nedokázala uhradiť nečakaný výdavok vo výške 300 eur. To znamená, že akákoľvek nečakaná porucha v domácnosti alebo návšteva lekára môže znamenať pád do dlhovej špirály.
Ešte hrozivejšie pôsobí fakt, že pätina ľudí (22 %) má príjem, ktorý im vystačí len na základné potreby – teda bývanie, jedlo a energie. Ďalších 8 % opýtaných dokonca nemá peniaze ani na tieto nevyhnutnosti.
Prieskum ukázal jasnú deliacu čiaru medzi obyvateľmi. S rastúcim vzdelaním sa zvyšuje šanca, že rodina dokáže fungovať bez finančného stresu. Najlepšie sú na tom obyvatelia Bratislavského kraja a muži. Naopak, najväčšie problémy s prežívaním majú ľudia s nižším vzdelaním a prekvapivo aj skupina nevoličov.
Zabudnúť môžeme aj na rekonštrukcie. Nevyhnutné opravy bytu či domu si nemôže dovoliť takmer 30 % ľudí a každý desiaty Slovák má dokonca problém zaplatiť nájom či hypotéku načas.
Online prieskum prebiehal v čase od 08. 04. – 13. 04. 2026. Zúčastnilo sa ho 1 001 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.