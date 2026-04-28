Slovensko zasiahlo extrémne SUCHO: FOTO Poľnohospodárom ostávajú oči pre plač, ľudia strácajú vodu v studniach

BRATISLAVA - Slovensko čelí extrémnemu suchu, ktoré sa rýchlo prehlbuje. Situácia zašla do takého štádia, že sucho už poškodzuje poľnohospodárske plodiny, ovocné sady aj lesné porasty. Mnohým chýba aj voda v studni. Popraskaná pôda, slabé úrody a odumierajúce porasty sa objavujú naprieč regiónmi, pričom extrémne nízka vlhkosť výrazne zvyšuje aj riziko požiarov v prírodnom prostredí.
Viaceré oblasti Slovenska už niekoľko týždňov nevideli ani kvapku dažďa. Krajina preto zažíva výrazný deficit zrážok, ktorý sa odrazil aj na nízkej relatívnej vlhkosti pôdy a intenzite pôdneho sucha v mnohých regiónoch Slovenska. Tieto dlhšie pretrvávajúce negatívne podmienky sa prejavili už aj na poľnohospodárskych plodinách a lesných porastoch, upozornil na webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
"V rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha bola hlásená z Veľkého Ruskova v okrese Trebišov slabá úroda raže (7 – 8 t/ha), ktorá navyše vplyvom sucha nedosahuje požadované parametre. Zlý stav porastu raže bol hlásený aj z ďalších lokalít na juhovýchode Slovenska," opisuje SHMÚ.
Meteorológovia dodáva, že rovnako trpia na Východoslovenskej nížine aj porasty pšenice ozimnej. "Tá v dôsledku sucha nevytvára odnože. Evidentné sú aj prejavy sucha na pôde, ktorá je výrazne popraskaná," približujú. Zhoršený rast ozimín bol hlásený aj zo severnejších lokalít na východe Slovenska, konkrétne z okresov Spišská Nová Ves a Kežmarok. "V týchto lokalitách pozorovali aj slabú kondíciu tráv a lucerny, zatiaľ na prekvapenie sa držia ďateliny," dodávajú.
Sucho aj na západe krajiny, klesajú hladiny vody v studniach
SHMÚ upozorňuje, že sucho netrápi len poľnohospodárov na východe Slovenska, ale aj na jeho západe. "V okolí Nitry je pôda do 5 cm hĺbky presušená a prašná s tvrdými hrudami, preto je potrebné zavlažovať. V katastri obce Blatné v okrese Senec nevedia poľné plodiny tvoriť nové korene a spodné listy začínajú zhadzovať odnože a odumierať. Ich rast je spomalený," uvádza.
Podobné prejavy hlási aj okres Prievidza, odkiaľ navyše hlásia aj zníženú hladinu vody v studniach. Z tohto okresu sú hlásené aj viditeľné dopady na lesné dreviny. Drevina smrek s plytkým koreňovým systémom tu začína na sucho negatívne reagovať.
Zasiahnuté aj ovocné sady
Sucho však nezasiahlo len husto siate plodiny, ale aj ovocné sady, ktoré boli zasiahnuté aj vplyvom výskytu jarných mrazov v predchádzajúcom období. Podľa SHMÚ hlásili v okrese Vranov nad Topľou opad plodov z dôvodu sucha, kvôli ktorému je nutná doplnková závlaha.
"Taktiež bolo pozorované zlé ujatie mladých ovocných stromov po jarnej výsadbe. Mladé stromy po výsadbe je potrebné podľa hlásení zavlažovať aj okrese Nitra a Topoľčany," približujú meteorológovia.
Riziko požiarov
Sucho však nemá vplyv len na poľnohospodárstvo a lesníctvo, ale výrazne ovplyvňuje aj riziko výskytu požiarov v prírodnom prostredí. Podľa nových mapových produktov pre mapovanie rizika vzniku a šírenia požiarov, ktoré SHMÚ spustil vo februári, sucho výrazne znížilo vlhkosť prírodného horľavého materiálu.
"Vlhkosť palivového dreva s priemerom do 2,5 cm ukazuje veľmi suchý materiál najmä v Banskobystrickom kraji, ale lokálne aj na juhozápade Slovenska. Nebezpečným je však aj fakt, že na takmer celom Slovensku je vlhkosť tohto prírodného materiálu len na úrovni 6 – 10 %, čo predstavuje vysoké riziko pre vznik požiaru. Tieto podmienky sa pravdepodobne udržia až do stredy 29. 4. 2026," upozorňujú meteorológovia.
Ešte horšia je situácia pri vlhkosti jemnejšieho materiálu do 1 cm, ako je napríklad tráva, lístie či hrabanka. Ten dosahuje vlhkosť menej ako 6 % na viac ako polovici územia Slovenska, čo predstavuje veľmi vysoké riziko pre vznik požiarov.
Vplyvom suchého, slnečného a aj veterného počasia sa výrazne zvýšilo aj riziko šírenia požiarov. SHMÚ opisuje, že veľmi vysoký stupeň rizika dosahujú lokálne územia v okresoch Vranov nad Topľou, Sobrance, Levice a Nové Zámky, avšak vysoké riziko pokrýva celú Podunajskú nížinu, Východoslovenskú nížinu, Košickú a Juhoslovenskú kotlinu, ale aj ďalšie časti Banskobystrického a Prešovského kraja.
Sucho bude pokračovať
Podľa predpovede SHMÚ na tento týždeň to, žiaľ, nevyzerá na žiadne zlepšenie, naopak, sucho sa pravdepodobne bude naďalej prehlbovať. Tabuľka SHMÚ ukazuje, že počas celého sledovaného týždňa má spadnúť na Slovensku len úplné minimum zrážok. Pretrvávajúce počasie bez výraznejších zrážkových epizód tak bude pokračovať.