Šefčovič: Slovensko si musí zachovať zvrchovanosť v etických a rodinných otázkach

"Pre mňa osobne to znamená podporu tradičnej rodiny, ktorú vytvoria muž a žena," uviedol pred novinármi po stretnutí kandidát na hlavu štátu. Informoval tiež, že predstaviteľov cirkví ubezpečil o svojom odmietavom postoji k možnosti adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. "Jednak to nie je v súlade s mojím hodnotovým presvedčením, a tiež som hlboko presvedčený, že ide o tému, ktorá môže ešte viac rozdeľovať spoločnosť. My však potrebujeme témy, ktoré budú ľudí na Slovensku spájať," povedal Šefčovič, zdôrazňujúc nevyhnutnosť hľadať a prispievať k zmieru v spoločnosti.

Stretnutie sa podľa Šefčoviča konalo po vzájomnej dohode, je presvedčený, že diskusia preukázala výrazné hodnotové prieniky, a aj preto cíti i zo strany duchovných autorít podporu pre myšlienky, s ktorými sa uchádza o dôveru vo voľbách.

V rámci novinárskych otázok sa vyjadril i k videu prezidenta Andreja Kisku, ktorým súčasná hlava štátu odmieta Šefčovičove náznaky o možných dohodách prezidenta so Zuzanou Čaputovou. Kiska vo videu zároveň Šefčovičovi odporučil, aby "trocha viac myslel na svoju budúcnosť a povesť úspešného kariérneho diplomata, keď neuspeje v prezidentských voľbách".

Šefčovič uviedol, že téma, ktorú otvoril, je legitímna, keďže súvisí s Kiskovou favoritkou vo voľbách. Zároveň pripomenul, že vždy pracoval pre Slovensko a myslí si, že zo strany prezidentského úradu nie je takéto video a jeho forma vhodná.