Ústavní sudcovia sú kompletní: Prvé reakcie politikov, koniec niekoľkomesačnej frašky

VIDEO Reakcia Andreja Danka a Petra Pellegriniho na zvolenie zvyšných kandidátov Ústavného súdu:

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vítajú, že Ústavný súd SR je už v kompletnom zložení. Povedali to po tom, ako prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala zvyšných ústavných sudcov, ktorí chýbali na Ústavnom súde. "Som rád, že Ústavný súd už je kompletne funkčný, že má kompletné zloženie sudcov, že sa dá bojovať so všetkými podaniami, rozhodnúť o nich a že nehrozia žiadne prieťahy, ktoré by ohrozovali ľudí," vyhlásil Danko. Verí v objektívnu nestrannosť sudcov, ktorých prezidentke ponúkla národná rada.

Koniec ságy

Pellegrini je rád, že sa ukončila dlhá sága neúspešných volieb. "Od dnes je Ústavný súd kompletný a tak je to správne. V demokratickej spoločnosti musí ustanovizeň, ktorá má bdieť nad dodržiavaním pravidiel a zákonov v krajine, byť kompletná," doplnil predseda vlády.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) súhlasí s potrebou očistenia justície, o ktorej hovorila po menovaní nových ústavných sudcov prezidentka Zuzana Čaputová. Ako poznamenal, je na sudcovskom stave, aby našiel silu a odvahu vyzliecť z talára tých, ktorí znižujú dôveru v slovenské súdnictvo. "Sudcovský stav musí nájsť v sebe mechanizmy, aby sa dokázal samoočisťovať, keďže je nezávislý a oddelený od moci výkonnej a parlamentnej. A je na nich, aby našli v sebe silu a odvahu vyzlieť z talára tých, ktorí poškodzujú dobré meno justície a ktorí znižujú dôveru v slovenské súdnictvo," vyhlásil Pellegrini.

Podľa Gála ide o ľudí "z každého súdka troška"

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) považuje výber sudcov, ktorých vybrala prezidentka Zuzana Čaputová, za dobrý a dúfa, že sa to odrazí aj na rozhodovacej činnosti Ústavného súdu. Výber považuje za "z každého súdka troška", vzhľadom na to, že boli vybraní advokáti, sudcovia aj ľudia z akademickej obce. K dlhému procesu výberu kandidátov v Národnej rade SR uviedol, že bol ťažký. "Predsa len ide o najvyšší post v ústavnom systéme, čo sa týka sudcov," dodal Gál.

Koaličný Smer-SD víta, že si prezidentka SR Zuzana Čaputová menovaním sudcov Ústavného súdu splnila svoju povinnosť a dodáva, že sa Ústavný súd stáva plne funkčným. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia Smeru-SD Ján Mažgút.

Premiér Pellegrini rovnaké stanovisko zverejnil aj na sociálnej sieti.

Funkčný súd máme aj vďaka strane Most-Híd

Koaličný Most-Híd považuje funkčný Ústavný súd za dobrú správu pre celé Slovensko. Strana tvrdí, že k ukončeniu prieťahov v parlamente prispel aj Most-Híd presadzovaním verejnej voľby. Informovala o tom hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. "Sme radi, že k dokončeniu prieťahov v parlamente prispela aj strana Most-Híd, a to tým, že poslanci poslaneckého klubu pri poslednej voľbe presadili voľbu verejnú, čím znemožnili ďalšie obštrukcie," uvádza sa v stanovisku vládnej strany. Most zároveň zaželal sudcom pracovnú výdrž a spravodlivé rozhodovanie v prospech celej spoločnosti.

Koniec traumy

Bývalá členka a podpredsedníčka SaS Natália Blahová hovorí o konci traumatizujúceho obdobia. "Je neuveriteľné, ako strach koaličných politikov pred možným trestom, ochromil jednu z najvyšších ustanovizní spravodlivosti v tomto štáte," píše Blahová.

Podpredseda Juraj Šeliga zo strany Za ľudí je rád, že sa zvolil celkový, zvyšný počet sudcov. "Máme konečne kompletný Ústavný súd. Prezidentka Čaputová nemala jednoduchý výber. Mená, ktoré dostala boli výsledkom takmer deväť mesačného politického zápasu," uvádza na sociálnej sieti Šeliga.

Dianie komentujú aj mimoparlamentné subjekty. Urobil tak aj Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.

Dnešný deň vníma aj Demokratické jadro (odštiepená frakcia zo strany SaS). Tí nepochybujú o tom, že prezidentka vybrala tých najlepších kandidátov. "A nebolo to ľahké rozhodovanie, o čom svedčí aj nevymenovanie Radoslava Procházku," myslia si v platforme.

Podľa SaS je absurdné, že sa na to musela pozerať verejnosť

Opozičná SaS víta, že prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala nových ústavných sudcov. Myslí si, že hlava štátu bola pri tejto otázke v nezávideniahodnej situácii. "Je absurdné, že sa verejnosť musela pozerať, ako dokážu nenaplnené ambície jedného politika ovplyvňovať voľbu ústavných sudcov," uviedol vo štvrtok v reakcii predseda strany Richard Sulík.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) pripomenul, že liberáli sa na voľbe ústavných sudcov zúčastňovali bez ohľadu na to, či bola tajná alebo verejná. "Tragédiou bolo, že koalícia úmyselne ignorovala vynikajúce ľudské a odborné kvality viacerých uchádzačov so zámerom predložiť prezidentke ako kandidátov čo najväčší počet svojich ľudí. To sa im aj do veľkej miery podarilo," mieni.

Liberáli zdôraznili, že Ústavný súd (ÚS) SR udáva tón správania sa nielen v justícii, ale v celej spoločnosti. Tá podľa nich teraz očakáva, že v tejto oblasti nastane zásadný obrat. Pripomínajú, že morálne správanie ľudí vymenovaných za sudcov, ústavných či iných, však nie je možné pred ich vymenovaním garantovať. "Preto sme proti akémukoľvek privilegovanému postaveniu akýchkoľvek sudcov v súvislosti s ich prípadnou nezákonnou či neetickou činnosťou," uzavreli.

Zo strany SaS sa ešte ku komentáru k aktuálnej situácii pridal aj Alojz Baránik. "Je potrebné sa poďakovať pani prezidentke, že sa napriek všetkému zhostila tejto neľahkej úlohy so všetkou potrebnou zodpovednosťou a vážnosťou, myslí si Baránik.

O názor na situáciu sa podelil Jozef Rajtár, ktorý zdôraznil výraznú pomoc verejnej voľby.

Koalícia PS/Spolu hovorí o konci osemmesačnej doby, počas ktorej prebiehali verejné vypočúvania kandidátov a hlasovania parlamente. "Dnes sa po ôsmich mesiacoch, počas ktorých vláda pre vlastný prospech pošliapavala zvyšky dôvery ľudí v spravodlivosť, Slovensko dočkalo fungujúceho ústavného súdu. Koalícia PS/SPOLU upozorňuje, že verejnosť by nemala zabudnúť na osem mesiacov, počas ktorých sa najmenej tisíc občanov nevedelo dovolať spravodlivosti, a ktorí budú kvôli vládnym politikom ešte dlho na spravodlivosť kvôli nahromadeniu nevybavených žiadostí čakať. Experti PS/SPOLU Pavel Nechala a Branislav Vančo tiež predstavili zmeny z programu pre spravodlivosť PS/SPOLU - BOD ZLOMU, ktoré by zabránili podobnej situácii v budúcnosti," píše sa v stanovisku koalície.